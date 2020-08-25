ВАКС поставил точку по мере пресечения главе ГСА Зеновию Холоднюку

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, которым Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре было отказано в избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку в виде залога.

Решение Апелляционной палаты было объявлено во вторник, 25 августа, передают Українські Новини.

"Апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений", - заявил судья.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українські Новини, 3 августа ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании меры пресечения для председателя ГСА Зеновия Холоднюка в виде залога, избрав ему личное обязательство.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости