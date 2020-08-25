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25 августа 2020, вторник, 18:20 51
Судебная власть 2020-08-25T18:23:06+03:00
Українські Новини
ВАКС поставил точку по мере пресечения главе ГСА Зеновию Холоднюку

ВАКС поставил точку по мере пресечения главе ГСА Зеновию Холоднюку

Николай Савенко
Апелляция, НАБУ, мера пресечения, САП, Зеновий Холоднюк, ВАКС
Зеновий Холоднюк. Фото: ГСА
Зеновий Холоднюк. Фото: ГСА

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение суда первой инстанции, которым Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре было отказано в избрании меры пресечения председателю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку в виде залога.

Решение Апелляционной палаты было объявлено во вторник, 25 августа, передают Українські Новини.

"Апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции - без изменений", - заявил судья.

Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Как сообщали Українські Новини, 3 августа ВАКС отказал НАБУ и САП в избрании меры пресечения для председателя ГСА Зеновия Холоднюка в виде залога, избрав ему личное обязательство.

17 августа ВАКС признал необоснованным ходатайство об отстранении Зеновия Холоднюка с должности председателя ГСА и вернул его прокурорам.

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