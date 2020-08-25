Елена Кравец заболела коронавирусом. Съемки "Вечернего Квартала" пройдут без нее

Звезда "Квартала - 95" Елена Кравец заболела коронавирусом и не будет принимать участие в съемках новых выпусков "Вечернего Квартала".

Об этом пишет "ТСН".



"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов — отрицательные", - поделился актер студии Евгений Кошевой.



Сообщается, что запись концерта снова проходила без публики в зале, а съемочная группа придерживалась карантинных мер безопасности.



В новых выпусках Елену заменят сразу четыре актрисы "Женского Квартала", а именно — Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.



В съемках приняли участие и многие звезды — NK, MONATIK, The Hardkiss, Jerry Heil, DZIDZIO, Оля Цибульская, Олег Кензов, Михаил Поплавский.



Как сообщали Українські Новини, Ольга Фреймут заболела коронавирусом.



Тем временем, по данным СМИ, Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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