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25 августа 2020, вторник, 17:27 1699
Общество 2020-08-25T18:45:02+03:00
Українські Новини
Елена Кравец заболела коронавирусом. Съемки "Вечернего Квартала" пройдут без нее

Елена Кравец заболела коронавирусом. Съемки "Вечернего Квартала" пройдут без нее

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Квартал 95, Елена Кравец
Елена Кравец. Скриншот/ видео: Студия Квартал 95 Online
Елена Кравец. Скриншот/ видео: Студия Квартал 95 Online

Звезда "Квартала - 95" Елена Кравец заболела коронавирусом и не будет принимать участие в съемках новых выпусков "Вечернего Квартала". 

Об этом пишет "ТСН". 

"За несколько дней до съемок анализ нашей Елены, к сожалению, показал положительный результат на COVID-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Печально, но такие наши реалии — никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех других актеров и членов съемочной группы результаты тестов — отрицательные", - поделился актер студии Евгений Кошевой. 

Сообщается, что запись концерта снова проходила без публики в зале, а съемочная группа придерживалась карантинных мер безопасности. 

В новых выпусках Елену заменят сразу четыре актрисы "Женского Квартала", а именно — Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес. 

В съемках приняли участие и многие звезды — NK, MONATIK, The Hardkiss, Jerry Heil, DZIDZIO, Оля Цибульская, Олег Кензов, Михаил Поплавский. 

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