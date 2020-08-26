Импортная рыба на украинских прилавках. Откуда к нам везут морепродукты

В Украину активно импортируют из Норвегии, Исландии, США и других стран рыбу и морепродукты, а импорт устриц вообще вырос на 16%.

Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на заместителя директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николая Пугачева.

По его данным, за январь-июнь 2020 стоимость "рыбного" импорта составила 295 млн долларов, что больше, чем в прошлом году.

Чаще всего в Украину ввозят следующие категории "морских" товаров:

мороженая рыба (158 млн долларов);

свежая или охлажденная рыба (70 млн долларов);

рыбное филе (34 млн долларов);

различные ракообразные (22 млн долларов).

По словам Пугачева, количественные объемы импортных закупок мороженой рыбы сократились, но прочие категории товаров только увеличились.

Главным поставщиком рыбного стола в Украину остается Норвегия. Доля этой страны в общем импорте составляет 33,5%. Остальные страны значительно отстают: Исландия (11,2%), США (9,2%), Канада (5,1%), Великобритания (4,3%) и Испания (4,1%).

"Совокупно названные шесть стран заняли более 67% в стоимостных объемах импорта продукции данной группы в Украину", - подытожил Пугачев.

Как сообщали Українські Новини, в феврале средняя заработная плата увеличилась по сравнению с январем на 1,1%, или на 120 гривен до 10 847 гривен в месяц. А в январе средняя заработная плата уменьшилась по сравнению с декабрем на 12,5%, или на 1 537 гривен до 10 727 гривен в месяц.

До этого Українські Новини советовали, как выбирать рыбные консервы.

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