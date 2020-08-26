В июле зарплата Буславец превысила 54 тысячи гривен

Заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец, которая за июнь получила меньше, чем ее заместители, за июль составила 54,7 тыс. гривен, ее заместителей - от 24 тыс. до 50 тыс. гривен, временно исполняющий обязанности государственного секретаря министерства - 46,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства энергетики и защиты окружающей среды на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Буславец в июле, составила 54 770 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная врио министра, составила 47 230 гривен.

Зарплата заместителей министра энергетики и защиты окружающей среды Ирины Ставчук составила 42 825 гривен, Юрия Бойко - 47 429 гривен, Ярослава Демченко - 50 490 гривен, Александра Зорина (назначен 15 июля) - 24 147 гривен, Максима Немчинова (назначен 15 июля) - 24 147 гривен, врио госсекретаря Татьяны Пержинской - 46 570 гривен.

Как сообщали Українськi Новини, 16 апреля Кабинет Министров на внеочередном заседании назначил временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольгу Буславец, при этом первый замминистра Виталий Шубин, который временно исполнял обязанности министра, был уволен.

Ее заработная плата за май составила 47,2 тыс. гривен, а в апреле Буславец получила 20 тысяч гривен, ее заместители – от 47 тысяч до 99 тысяч гривен.

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