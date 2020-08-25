Полиция расследует взрыв в общежитии учебного военного центра в Черниговской области как убийство

Полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в общежитии 169-го учебного центра Вооруженных сил "Десна" (Черниговская область) по статье "убийство".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Черниговской области, передают Українськi Новини.

"Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства, которые привели к взрыву. Криминалисты направили на исследование собранные вещественные доказательства, среди которых - обломки взрывного устройства. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство)", - говорится в нем.

Отмечается, что около 17:42 24 августа в полицию поступило сообщение, что в поселке Десна Козелецкого района в общежитии улучшенного типа для военнослужащих контрактной службы прогремел взрыв.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Козелецкого района, Главного управления Нацполиции в Черниговской области и взрывотехники, руководство полиции Черниговской области.

Полицейские установили, что в результате взрыва неизвестного предмета (предварительно гранаты РГД-5) погиб один военнослужащий, еще трое - двое военнослужащих и одна гражданская женщина доставлены в госпиталь Деснянского гарнизона с ранениями различной степени тяжести.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа взрыв произошел в общежитии учебного военного центра в Черниговской области, 1 военный погиб и 2 ранены.

Как сообщали Українські Новини, в Харькове ночью 26 июля произошел взрыв на территории автомобильной мойки на улице Глебовской. Взрывотехники установили, что взорвалась ручная граната РГД-5.

В Черниговской области местный житель взорвал гранату во время отдыха из-за чего погибли 3 человека.

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