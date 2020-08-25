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25 августа 2020, вторник, 09:52 781
Финансы 2020-08-25T10:00:02+03:00
Українські Новини
НБУ с сентября меняет тарифы на кассовое обслуживание банков

НБУ с сентября меняет тарифы на кассовое обслуживание банков

Кира Молчанова
НБУ, Банки, Банк, Обслуживание
НБУ
НБУ

Национальный банк решил изменить тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний с 1 сентября текущего года.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Национальный банк обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного. Это будет способствовать дальнейшему развитию делегированной модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты", - говорится в нем.

Согласно принятому правлением Национального банка решению предусмотрено внесение таких изменений:

  • отменено разграничение платы за номиналами банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных - 0,4% от суммы выданной наличности;
  • повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;
  • установлен тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

В НБУ полагают, что изменение тарифов будет стимулировать банки самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличности и это будет способствовать расширению безналичных форм расчетов.

В то же время Национальный банк оставил без изменений льготные тарифы на кассовое обслуживание банков наличными, услуги которых связаны с выплатой пенсий, социальной помощи и субсидий через предприятия связи Украины и выплатами наличности бюджетным учреждениям и организациям.

Изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться Национальным банком бесплатно на новые денежные знаки без ограничений по суммам и срокам такой замены.

Как сообщали Українські Новини, с 2016 года в Украине началась реализация Концепции организации наличного обращения, которая предусматривает переход от частично контролируемой модели организации наличного обращения, которая существовала в Украине, на делегированную модель.

Суть делегированной модели организации наличного обращения состоит в том, что Национальный банк передает запасы наличности Национального банка на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными регионов, на которые приходится большая часть операций по получению наличных от Национального банка.

В мае Национальный банк оштрафовал 2 банка и финансовую компанию за нарушение законодательства финансового мониторинга.

В июле текущего года прибыль банков составила 4,6 млрд гривен.

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