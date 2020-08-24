У трех знаков зодиака возможны проблемы сегодня, — астролог

В то время, как в воскресенье Тельцы, Весы и Рыбы столкивались с препятствиями в делах, сегодня у Раков, Львов и Козерогов возможны проблемы. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в понедельник, 24 августа, расскажут Українські Новини.

Рак

Звезды советуют Ракам не закрывать глаза на существующие проблемы. Следует принять для себя тот факт, что нагрузка может увеличиться, предстоит много и упорно работать. Также в течение дня может возрасти раздражительность, появится усталость и хандра. В этот день обязательно выделите время и займитесь чем-то приятным. Можно вспомнить о любимом хобби или провести вечер в спокойной обстановке, устроив себе несколько часов релакса.

Лев

В понедельник проблемы могут неожиданно свалиться на плечи Львов. Звезды уверяют, что не нужно паниковать. Воспринимайте все трудные моменты достойно, не теряя самообладания и позитивного настроения. В скором времени все наладится, несмотря на то что окружающая обстановка будет выглядеть несколько удручающе. Кроме того, в это время могут произойти некоторые перемены на дичном фронте.

Козерог

Козерогам будет сложно сосредоточиться на чем-то важном и определить для себя первоочередные задачи. В первой половине дня звезды советуют позаботиться о финансах. Могут произойти непредвиденные обстоятельства, в связи с чем предстоят незапланированные расходы. В это время важно не действовать импульсивно и распоряжаться деньгами с умом. Вторая половина дня подходит для общения и знакомств с новыми людьми. Представителям этого знака без труда удастся очаровать и заинтриговать собеседника.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

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