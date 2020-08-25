Тельцов ждет финансовый успех, а у Близнецов удачный день для смены работы, — гороскоп от Глобы на сегодня

В то время, как в понедельник астролог советовал прибегнуть к более творческим делам и размышлениям о будущем, сегодня не стот расстраиваться по пустякам и обращайте внимания на пессимистично настроенных знакомых. Подробнее о том, что ждет предствителей всех знаков зодиака во вторник, 25 а-вгуста, рассказал Павел Глоба.

Овен

Звезды советуют Овнам посвятить этот день наведению порядка. Возможно, представителям захочется переставить мебель или поменять рисунок обоев. Не рекомендуется заниматься денежными делами.

Телец

Во вторник Тельцов ждет улучшение финансовых дел. Не исключено, что придется с головой окунуться в дела, которые требуют немедленного решения.

Близнецы

Благоприятный день для смены работы и профессии, решения творческих задач. Это хороший период для обсуждения планов на будущее и начала воплощения их в жизнь.

Рак

Звезды предлагают Ракам именно во вторник начинать новое дело или серьезные деловые переговоры. Они должны быть достаточно успешными и принести высокие результаты. Партнерские отношения с представителями противоположного пола обещают быть плодотворными.

Лев

Звезды рекомендуют Львам не распыляться на задания и дела, которые не принесут пользы. В этот день следует сконцентрироваться лишь на тех обязанностях, которые требуют неотложного решения.

Дева

Девам звезды рекомендуют посвятить максимум времени любимому занятию. Вполне вероятно, что вторник станет идеальным днем, который позволит получить не только удовольствие от хобби, но и воплотить в жизнь то, о чем давно мечтали.

Весы

Во вторник Весам следует быть максимально осторожными. Представители этого знака имеют все шансы встать не с той ноги. Звезды предвещают не очень удачный день, что может негативно повлиять на настроение и самочувствие Весов.

Скорпион

Рекомендуется посвятить этот день духовному совершенствованию. Природное стремление Скорпионов к высшим идеалам вполне может реализоваться и принести очищение и внутреннюю свободу.

Стрелец

Стрельцов подстерегают хлопоты. Вероятно, представители этого знака будут вынуждены отменить долгожданную поездку и вместо приятного отдыха взвалить на себя дополнительные обязанности.

Козерог

Во вторник Козерогов ждет повышенная работоспособность. Они переделают множество дел, особенно таких, которые требуют концентрации внимания. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень.

Водолей

День неблагоприятный. Отложите дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться, до лучших времен. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям.

Рыбы

У Рыб этот день пройдет быстро и безболезненно. Если у представителей этого знака есть запланированные встречи и события, перед которыми они очень волнуются, то не стоит беспокоиться – все пройдет легко.

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