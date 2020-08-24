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24 августа 2020, понедельник, 15:30 75
Верховная Рада и партии 2020-08-24T15:31:28+03:00
Українські Новини
ОПЗЖ обещает вернуть Украине настоящую независимость

ОПЗЖ обещает вернуть Украине настоящую независимость

Надежда Комендантова
День независимости, Оппозиционная платформа – За жизнь, ОПЗЖ, Поздравление с Днем Независимости
Флаг ОПЗЖ. Фото: пресс-служба
Флаг ОПЗЖ. Фото: пресс-служба

Оппозиционная платформа - За жизнь в своем поздравлении с Днем независимости обещает вернуть Украине настоящую независимость.

Об этом сообщает пресс-служба Оппоблока на официальном сайте. 

"Обретение независимости и становление государства стало важнейшей вехой в истории украинского народа. Мы получили возможность жить по собственным правилам, строить свое государство и определять вектор его развития. Независимость дала нам права и свободы, о которых веками мечтал украинский народ", - сказано в нем.

По мнению партии ОПЗЖ, неоценим вклад каждого поколения в построение независимого украинского государства. "Сегодня мы видим, как Украина теряет свою независимость. Все сильнее становится внешнее управление, все меньше прав и свобод у граждан. Седьмой год продолжается вооруженный конфликт на Донбассе. Украина теряет территории и людей. Авантюристы от политики раскалывают общество по языковому, религиозному и национальному признакам. Над страной нависла реальная угроза потери суверенитета, уничтожения демократии и установления диктатуры", - сообщается в заявлении партии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь восстановит настоящую независимость Украины. Мы сделаем все, чтобы вернуть мир в нашу страну. Мы прекрасно понимаем, что настоящая независимость невозможна без сильной и развитой экономики. А для этого необходимо сбросить ярмо внешних долгов, сохранить национальные богатства и поддержать отечественных производителей.

Восстановление независимости — это возвращение к ценностям, закрепленным в Декларации о государственном суверенитете Украины. Обеспечение гражданских, политических, социальных и культурных прав всех украинских граждан. Возвращение к внеблоковой политике — а это нейтральный статус и развитие взаимовыгодных экономических отношений с другими государствами.

Мы выступаем за полную смену внутренней и внешней политики. Мы реализуем Мирный и Антикризисный план и вернем Украине надежду и веру в будущее.

Для Оппозиционной платформы - За жизнь независимость — это, прежде всего, ответственность. Ответственность за страну и людей, за мир и благополучие, за возможность нормально жить и гордиться Украиной. Вместе мы этого обязательно добьемся! Украинский народ будет жить в успешном, независимом и мирном государстве!", - сообщает политсила. 

Напомним, ранее Оппозиционная платформа - За жизнь потребовала отменить запрет на работу телеканала КРТ. 

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