подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отменить запрет на работу телеканала КРТ
22 августа 2020, суббота, 13:41 23
Политика 2020-08-22T14:00:02+03:00
Українські Новини
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отменить запрет на работу телеканала КРТ

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отменить запрет на работу телеканала КРТ

Ольга Фандорина
КРТ, Оппозиционная платформа - За жизнь, Телеканал КРТ
КРТ. Фото: zagittya.com.ua
КРТ. Фото: zagittya.com.ua

Накануне выборов Зе-власть развернула беспрецедентную войну с украинской демократией и свободой слова. Последней жертвой этого террора стал телеканал "Киевская Русь. КРТ". Из-за произвола чиновников Национального совета по телевидению и радиовещанию в пятницу, 21 августа, он вынужден был полностью прекратить вещание. Об этом говорится в заявлении партии. 

Зе-команда уже боится любой альтернативной точки зрения. Чем хуже идут дела в экономике, чем сильнее недовольство людей деятельностью этой непрофессиональной власти, – тем сильнее инквизиторы из Нацсовета давят на СМИ. Расправой над независимой журналистикой власть пытается спасти свои падающие рейтинги.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить бюрократический произвол Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Остановить карусель чиновничьих проверок средств массовой информации, начатую перед выборами. Снять запрет на вещание КРТ и остановить административное давление на телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и другие независимые СМИ. Спастись от поражения на выборах это не поможет.

Мы готовы оказать всю необходимую политическую и юридическую помощь журналистам телеканала КРТ. Мы готовы вместе добиваться восстановления полноценного вещания этого уважаемого и известного в Украине СМИ. Только объединившись, мы сможем отстоять украинскую демократию и свободу слова. Боремся вместе! Вместе победим!

Больше новостей о: КРТ Оппозиционная платформа - За жизнь Телеканал КРТ

Встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа
За сутки в Киеве антирекорд по умершим от коронавируса - умерли 7 человек
Новости
Зеленский назвал сохранение независимости Украины и завершение войны главными задачами на следующий год 14:11
Зеленский назвал Кравчука и Фокина в ТКГ "парочкой профессиональных, мощных украинских дипломатов" 14:03
Встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа 13:55
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отменить запрет на работу телеканала КРТ 13:41
Зеленский заявил о нехватке квалифицированных врачей в случае дальнейшего роста заболеваемости коронавирусом 13:14
больше новостей
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Теща Притулы, которую подозревают в наезде на женщину и ребенка, не явилась в суд 18:33
больше новостей
В Украине выросло количество заболевших COVID-19, также резко увеличилась смертность
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok