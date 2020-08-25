Глава Нацполиции в июле получил более 80 тысяч гривен надбавок к зарплате

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко, который в июне получил более 78 тысяч гривен надбавок к зарплате, за июль составила 121 435 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Сумма полученной зарплаты на руки не уточняется.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Игоря Клименко за май составила 121 тысяч гривен. Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен.

Тем временем, заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за июнь составила 93 587 гривен.

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