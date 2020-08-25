подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 августа 2020, вторник, 06:45 908 Документ
Силовые структуры 2020-08-25T07:30:01+03:00
Українські Новини
Глава Нацполиции в июле получил более 80 тысяч гривен надбавок к зарплате

Глава Нацполиции в июле получил более 80 тысяч гривен надбавок к зарплате

Надежда Комендантова
Зарплата, Игорь Клименко, Зарплата чиновников, зарплата в Нацполиции
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
Игорь Клименко. Фото: Нацполиция

Зарплата главы Национальной полиции Игоря Клименко, который в июне получил более 78 тысяч гривен надбавок к зарплате, за июль составила 121 435 гривен.

Об этом говорится в ответе Нацполиции на запрос Українських Новин.

Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен, оклад за специальное звание - 2 600 гривен, надбавка за стаж службы - 21 300 гривен, надбавка за выполнение функций эксперта по вопросам тайн - 8 000 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 8 000 гривен, надбавка за специфические условия службы - 41 535 гривен.

Сумма полученной зарплаты на руки не уточняется.

Как сообщали Українськi Новини, зарплата Игоря Клименко за май составила 121 тысяч гривен. Должностной оклад Клименко составил 40 000 гривен.

Тем временем, заработная плата главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова за июнь составила 93 587 гривен.

Больше новостей о: Зарплата Игорь Клименко Зарплата чиновников зарплата в Нацполиции

В учебном центре ВСУ "Десна" прогремел взрыв: двое ранены, один погибший
Музыкант Александр Положинский отказался от ордена от Зеленского
Новости
До конца карантина семь дней. Какие действуют ограничения 08:30
Смерч в Изюме. Скриншот видео
В Изюме очевидцы засняли песчаный смерч 08:28
Глава Нацполиции в июле получил более 80 тысяч гривен надбавок к зарплате 06:45 Документ
Почем в Киеве сдают квартиры и комнаты: как сэкономить 06:20
Доллар почти месяц падает в обменниках. Как менялся курс последние 4 недели 05:45
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры 23:25
Карантин. Фото: pexels
С сегодняшнего дня вступают в силу изменения по карантинным зонам. Где и какие ограничения ожидают украинцев 06:00
Минздрав за сутки сократил количество ПЦР-тестирований почти на 40% 10:58
Зарплаты от 80 тысяч гривен. Какие вакансии в Украине самые высокооплачиваемые 05:30
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Стаж больше на 20 лет, а пенсии одинаковые: в Минсоце объяснили, от чего зависит размер выплат 05:30 Инфографика
Те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди с патриотизмом, - Зеленский 11:30
Украинцев будут штрафовать за "модные" автономера: кого это коснется 21:26
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:32
Праворадикалы в Одессе напали на депутата Плачкову по приказу Труханова, — ОПЗЖ 19:42
больше новостей
В центре Киева прошел Марш защитников Украины. Как это было
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok