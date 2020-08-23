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23 августа 2020, воскресенье, 05:00 17
Lifestyle 2020-08-23T05:00:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака ждут препятствия в делах сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака ждут препятствия в делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 23 августа 2020. Фото: pixabay
Гороскоп на 23 августа 2020. Фото: pixabay

В то время, как в субботу Близнецы, Девы и Скорпионы справлялись с любыми проблемами, сегодня Тельцы, Весы и Рыбы столкнутся с препятствиями в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих знаков зодиака в воскресенье, 23 августа, расскажут Українські Новини.

Телец

У Тельцов будет напряженный день. В воскресенье звезды советуют быть максимально бдительными во всем и постараться не принимать спонтанно никаких решений. В этот день следует работать оперативно и завершить все начатые дела уже ко второй половине дня. Ближе к вечеру могут возникнуть неожиданные обстоятельства и непредвиденные препятствия.

Весы

В этот день Весам следует избегать ненужной суетливости и легкомыслия в делах. В работе важно быть серьезными и внимательными. Это поможет избежать ошибок и недоразумений. В личных отношениях звезды советуют не делать резких выводов и не принимать решения импульсивно. Важно правильно понимать действия второй половинки и оценивать сложившуюся ситуацию по обстоятельствам.

Рыбы

В воскресенье не исключены небольшие, но неприятные трудности. Стечение обстоятельств могут подталкивать Рыб к рискованным и неоправданным действиям. Звезды советуют действовать обдуманно и в любом деле избегать принятия спонтанных решений. В этот период важно контролировать свои эмоции. В течение дня не поддавайтесь агрессии и гневу. Негативные эмоции могут не только повлиять на настроение, но и стать причиной ссор с коллегами или близкими.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака в августе.

Кроме того, синоптик дала прогноз на длинные выходные: адский зной отступит и ударит с новой силой.

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