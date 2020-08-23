Мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости: что пожелали иностранные партнеры

Офис Президента заявил, что мировые лидеры поздравили Украину с Днем независимости.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса, передают Українськi Новини.

"С 29-й годовщиной независимости Украины поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, а также Папа Франциск, Королева Елизавета II и другие мировые лидеры", - говорится в нем.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем поздравлении народу Украины, направленном на имя Президента Владимира Зеленского, отметил о вызовах, которые переживает Украина и мир в этом году, отметив важность мирных инициатив руководства государства и противостояния пандемии COVID-19.

"Я горжусь, что США предоставили более 41 млн долларов помощи Украине в борьбе с вирусом и его экономическим влиянием. Этот День независимости также является важным празднованием, поскольку Украина смело продолжает противостоять российской агрессии. Я аплодирую вашим усилиям по мирному прекращению конфликта, инициированного Россией на востоке Украины", - говорится в поздравлении Президента США.

Трамп также отметил, что США продолжают стойко поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины к возвращению контроля над всей ее территорией, включая Крым.

"Свободная и независимая Украина движется вперед благодаря своей демократии, которая процветает. США настойчиво поддерживают реформы в Украине, мы поддерживаем всех украинцев - в правительстве, бизнесе или в гражданском обществе, - чьи усилия способствуют верховенству закона, экономическому росту, привлекают иностранные инвестиции и ускоряют евроатлантическую интеграцию Украины", - добавил Президент США.

Лидер Французской Республики Эммануэль Макрон в своем поздравлении пожелал украинскому народу процветания и мира.

Он также отметил настойчивость и открытость Зеленского для достижения ощутимого прогресса в восстановлении мира на Донбассе.

"Эта решительная позиция, открыв путь к проведению саммита в Париже в декабре прошлого года, позволила освободить ряд пленных, связанных с конфликтом, а также в последнее время принять меры по усилению режима прекращения огня", - сказал Макрон.

Он заверил, что Франция вместе с Германией и в дальнейшем будет оставаться рядом с Украиной в поисках устойчивого политического решения конфликта на востоке страны, а также отстаивать суверенитет Украины в пределах международно признанных границ.

"В продолжение наших последних переговоров хотел бы пожелать дальнейшего развития наших двусторонних отношений и укрепления связей дружбы и доверия между нашими странами", - говорится в письме Президента Франции в адрес Зеленского.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил граждан Украины с Днем Независимости от имени немецкого народа.

"Германия и в будущем солидарно стоит бок о бок с Украиной в деле сохранения ее независимости, суверенитета и территориальной целостности, неутомимо выступает за прекращение насилия и страданий украинцев, живущих на востоке страны. В День Независимости Украины я хочу подчеркнуть: Крым остается частью Украины", - говорится в письме Штайнмайера.

Принимая во внимание большие вызовы, стоящие перед Украиной, Президент Германии пожелал Зеленскому и украинскому народу "большой силы и мужества, чтобы поддерживать друг друга, осуществить необходимые шаги в реформах и преодолеть последствия пандемии COVID-19".

Папа Франциск ко случаю Дня Независимости передал Зеленскому и всем украинским гражданам пожелания мира и процветания.

"В настоящее время, когда вы празднуете День Независимости страны в условиях эпидемического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, я уверяю вас и ваших граждан в моей молитве и близости, чтобы в духе единения, солидарности и диалога вы строили стабильное и единое государство. Так, чтобы каждый украинец мог жить в мире, благополучии, безопасности и братстве. Пусть Господь благословит вас и всех жителей вашей страны", - говорится в письме понтифика.

Президент Швейцарской Конфедерации Симонетта Соммаруга, которая в этом году посетила с Зеленским Донбасс, также передала Главе Украинского государства наилучшие пожелания ко Дню Независимости.

"Хорошие доверительные отношения между нашими двумя странами позволяют нам вместе решать крупные глобальные проблемы. Я все еще имею очень хорошие воспоминания о своем недавнем визите в вашу страну и очень надеюсь сотрудничать с вами для решения упомянутых проблем. Желаю вам и народу Украины счастья, процветания и всяческих успехов в будущем", - написала Соммаруга.

"С большой радостью посылаю Вашему Превосходительству свои теплые поздравления по случаю вашего национального праздника, вместе с наилучшими пожеланиями народа Украины в это трудное время", - говорится в поздравлении Королевы Великобритании Елизаветы II.

Президент Польши Анджей Дуда в годовщину провозглашения независимости Украины пожелал Главе Украинского государства единства и мира.

Дуда выразил радость по поводу того, что двусторонние отношения между Польшей и Украиной развиваются по-дружески, гармонично и стабильно, и роль Украины как близкого и важного государства-партнера Польши постоянно растет.

"Мы ценим наш диалог как по двусторонним, так и региональным вопросам. Польша неизменно поддерживает суверенитет и целостность Украины и остается сторонником ее интересов в Евросоюзе и НАТО", - сказал Дуда.

Глава Венгрии Янош Адер в своем поздравлении отметил, что Венгрия одной из первых признала независимость Украины и продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украинского государства.

"Убежден, что добрососедские отношения и тесное сотрудничество между Венгрией и Украиной не имеют альтернативы. С радостью констатирую, что в этом году наконец состоялось сближение в наших отношениях. Перед нами еще много задач, но уверен в том, что путем взаимного уважения и добрых намерений мы сможем найти решение в еще открытых вопросах", - говорится в поздравлении Адера.

Президент Словакии Зузана Чапутова отправила Зеденскому видеообращение с поздравлениями по случаю Дня Независимости, в котором пожелала украинскому народу силы и решимости.

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз Аль Сауд по случаю празднования годовщины Дня независимости отправил Зеленскому письмо с искренними пожеланиями крепкого здоровья и счастья, а правительству и дружескому украинскому народу - устойчивого прогресса и процветания.

Согласно сообщению, также Украину с национальным праздником поздравили Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси, Президент Перу Мартин Вискарра Корнехо и многие другие мировые лидеры.

"Я очень счастлив, что Украина так высоко на повестке дня на международной арене. Завтра нам 29 лет. Мы еще так молоды, но уже такие опытные. Уверен, что Украине есть чем удивить мир. И мы сделаем все, чтобы Украина знали как цветущую страну счастливых людей", - сказал Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, 24 августа украинцы будут отмечать День Независимости, который пройдет без парада, но с возложением цветов.

Тем временем, Зеленский назвал сохранение независимости Украины и завершение войны главными задачами на следующий год

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