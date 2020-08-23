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  • Сестре героически погибшего в ООС 21-летнего сержанта Михальчука вручили орден "Золотая Звезда"
23 августа 2020, воскресенье, 21:55 470
Политика 2020-08-23T21:55:01+03:00
Українські Новини
Сестре героически погибшего в ООС 21-летнего сержанта Михальчука вручили орден "Золотая Звезда"

Сестре героически погибшего в ООС 21-летнего сержанта Михальчука вручили орден "Золотая Звезда"

Надежда Комендантова
Герой Украины, Звезда героя Украины, Владимир Зеленский, Сергей Михальчук
Сергей Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade
Сергей Михальчук. Фото: facebook.com/RapidReactionBrigade

Президент Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" сестре сержанта Сергея Михальчука, которому посмертно присвоили звание Героя Украины, а также боевые знамена командирам частей, которым присвоены почетные наименования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента по результатам проведения церемонии поднятия государственного флага на военном аэродроме в Василькове Киевской области, передают Українськi Новини.

"Символично, что именно в этот день будут вручены боевые флаги и присвоены почетные наименования воинским частям Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. На них замелькают ленты с именами выдающихся личностей. Как прошлого, так и нашего времени. Одним из них является сержант Сергей Михальчук, Герой Украины. К большому сожалению - посмертно", - сказал Зеленский.

Президент присвоил звание Героя Украины Михальчуку 25 марта за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

21-летний военнослужащий погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела.

При взрыве сержант прикрыл собой боевого побратима.

Сестра погибшего нацгвардейца. Офис президента УкраиныСестра погибшего нацгвардейца. Офис президента Украины

Глава государства также сообщил, что четвертая бригада оперативного назначения Нацгвардии получает почетное наименование "имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука".

"Боевые знамена и ленты к ним Глава государства также вручил командирам 24-го отдельного штурмового батальона 53-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил, который получила почетное наименование "Айдар"; 40-й отдельной артиллерийской бригаде оперативного командования "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил, которая отныне будет иметь почетное наименование "имени Великого князя Витовта"; 35-й отдельной бригаде морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил, которая будет носить почетное наименование "имени контр-адмирала Михаила Остроградского", - сказано в сообщении.

Также боевые знамена и ленты к ним Зеленский вручил командирам военной части А1788 Сил специальных операций Вооруженных сил (почетное наименование "имени князя Изяслава Мстиславича"), 27-й бригаде Национальной гвардии, получившей почетное наименование "Печерская".

Знамена были вручены девятому полку оперативного назначения Национальной гвардии, который получил почетное наименование "имени Героя Украины лейтенанта Богдана Помехи и 23-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии, которая получила почетное наименование "Хортица".

Боевые знамена также получили командиры Регионального управления Морской охраны Государственной пограничной службы и Учебного центра морской охраны Регионального управления Морской охраны Госпогранслужбы.

Как сообщали Українськi Новини, в декабре 2019 в результате обстрела боевиками позиций сил Операции объединенных сил на Донбассе погиб 21-летний военный Национальной гвардии Украины Сергей Михальчук, прикрыв собой собрата.

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