У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям, — МИД Беларуси

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали недавние заявления и советы Президента Украины Владимира Зеленского в адрес Беларуси. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что в новейшей истории Украины были политические эксперименты, в отношении которых есть сомнения в их правильности и полезности.

"Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - добавил Анатолий Глаз.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на ситуацию в Беларуси Зеленский не видит повода сменить место встречи ТКГ.

Ранее Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.

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