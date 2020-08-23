подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 августа 2020, воскресенье, 18:03 367
Внешняя политика 2020-08-23T18:06:48+03:00
Українські Новини
У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям, — МИД Беларуси

У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям, — МИД Беларуси

Елена Новикова
Беларусь, МИД Беларуси, Владимир Зеленский, выборы в Беларуси, Анатолий Глаз
МИД Беларуси. Фото: belta.by
МИД Беларуси. Фото: belta.by

В Министерстве иностранных дел Беларуси прокомментировали недавние заявления и советы Президента Украины Владимира Зеленского в адрес Беларуси. Об этом сообщает местное издание БЕЛТА

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что в новейшей истории Украины были политические эксперименты, в отношении которых есть сомнения в их правильности и полезности.

"Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - добавил Анатолий Глаз.

Как сообщали Українські Новини, несмотря на ситуацию в Беларуси Зеленский не видит повода сменить место встречи ТКГ.

Ранее Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков.

Больше новостей о: Беларусь МИД Беларуси Владимир Зеленский выборы в Беларуси Анатолий Глаз

В НАТО объявили об отсутствии угрозы для Беларуси ...
Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зелен...
Зеленский призвал вывешивать из окон флаги и повяз...
В Минске обнаружили мертвым еще одного участника п...
Тимошенко заболела коронавирусом, она в тяжелом состоянии
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков
Новости
У руководства Украины еще много лет будут вопросы поважнее, нежели раздавать советы соседям, — МИД Беларуси 18:03
Аласания не имел оснований не пускать на песенный конкурс 12-летнего сироту, — спикер Рады 17:31
В Сумах усилили карантин: какие ограничения вводятся 17:02
Ключевым на следующей сессии Рады станет вопрос госбюджета, — Разумков 16:31
Украине надо 35 лет для достижения уровня благосостояния Польши, — нардеп Гетманцев 15:58
больше новостей
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
ДТП под Киевом. Скриншот видео
На выезде из Киева растянулась многокилометровая пробка из-за смертельного ДТП с участием правоохранителя 22:00
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Вырастет спрос на валюту. Эксперт рассказала, что ждать от курса доллара осенью 06:00
Израиль просит Украину запретить паломничество хасидов в Умань 18:25
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги 05:45
больше новостей
В Сумах усилили карантин: какие ограничения вводятся
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok