Украине надо 35 лет для достижения уровня благосостояния Польши, — нардеп Гетманцев

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа", председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отмечает, что Украине надо 35 лет, чтобы достичь уровня благосостояния Польши, в то время, как эксперты ухудшили прогноз падения экономики Украины.

Об этом он написал в Telegram, передают Українські Новини.

"Мы впереди планеты всей по темпам падения ВВП за 30 лет. В перерывах между революциями, как и в ходе них, мы "лучше" всех в мире справились с задачей потерять одну из самых мощных экономик Европы. И если в 90-м мы гордо сравнивали себя с Францией, то сейчас наши сопоставимые по уровню благосостояния страны - Доминика, Бутан, Гайана. Слышали такие? В лучшем случае Египет. По расчетам ВБ (Всемирный банк), чтобы достичь уровня благосостояния Польши, нам надо 35 лет. При условии, что Польша будет стоять и ждать", - написал он.

По его словам, из 166 государств, по которым Всемирный банк приводит данные реального ВВП за 1990-2018 годы, падение показали только Украина (-36,1%) и Грузия (-0,8%).

ВВП других стран за эти годы вырос: глобальный ВВП - в 2,2 раза, ВВП стран с высокими доходами - в 1,8 раза, стран со средними доходами - в 3,4-3,7 раза, бедных - в 2,9 раза.

"Этот маргинальный антирекорд Украина удерживала и до начала войны 2014-го: в 1990-2013 годах реальный ВВП сократился на 30,1%", - отметил депутат.

Как сообщали Українські Новини, в апреле-июне 2020 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) по оперативным данным уменьшился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Кроме того, у Шмыгаля планируют достичь ВВП 2013 года к 2023 году.

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