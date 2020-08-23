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23 августа 2020, воскресенье, 11:05 208
Общество 2020-08-23T12:30:01+03:00
Українські Новини
В ВСУ за сутки снизилась заболеваемость коронавирусом

В ВСУ за сутки снизилась заболеваемость коронавирусом

Ольга Фандорина
Военные, ВСУ, Коронавирус, Коронавирус в ВСУ
Дезинфекция. Фото: pexels
Дезинфекция. Фото: pexels

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 579 человек, за прошедшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 10:00 23 августа в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 579 человек. Всего за время пандемии выздоровели 887 человек, летальных случаев - 6. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 901 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток, - 239 человек", - говорится в нем.

За прошедшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический исторический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр восточного региона - 2 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек (Киевская область - 9 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 5 работников ВСУ, Одесская область - 1 военнослужащий, Днепропетровская, - 1, Ивано-Франковская область – 1 военнослужащий и 3 работника ВСУ, Черниговская – 1 военнослужащий, Хмельницкая – 1, Тернопольская - 1).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Как сообщали Українськi Новини, за сутки в Киеве рекорд по умершим от коронавируса - умерли 7 человек.

Также Украине объединят больницы "первой" и "второй" волны из-за роста госпитализированных.

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