В НАТО объявили об отсутствии угрозы для Беларуси со своей стороны

Лукашенко привел армию в полную боеготовность и укрепил западное направление, а в НАТО назвали безосновательным утверждение президента Беларуси об усилении войск альянса в районе границы с этой страной. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Альянса Оаны Лунгеску. Об этом сообщает EFE.

Она подчеркнула, что НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны, и что альянс не проводил скопления войск в регионе.

"Мы занимаем строго оборонительную позицию", - отметила пресс-секретарь Организации Североатлантического договора.

Вместе с тем, она добавила, что НАТО остается "бдительным, готовым сдерживать любую агрессию" и защищать своих союзников.

Кроме того, пресс-секретарь альянса призвала Минск "полностью уважать" права человека в Беларуси.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко поручил МИДу Беларуси предупредить Зеленского об ответственности за разжигание беспорядков. Ранее Лукашенко снова позвонил Путину, чтобы обсудить ситуацию в Беларуси.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости