Жвания обвинил Порошенко в организациях похищений активистов на Майдане и избиения Чорновол

Бывший депутат Верховной Рады Давил Жвания записал очередное видео, в котором обратился напрямую к президенту Украины Владимиру Зеленскому и обвинил пятого президента Украины Петра Порошенко в организации похищений активистов на Майдане, ставя перед собой целью подогреть ненависть к Януковичу.

Видео обращения экс-депутата появилось на его канале в YouTube.

По словам Жвании, сделано это было ради того, чтобы накалить события на Майдане, чтобы люди не разошлись.

Так, 25 декабря 2013 года было организовано избиение Татьяны Чорновол. Со стороны Порошенко эти акции координировал Виталий Ярема.

"С этой же целью 21 января 2014 года были похищены Игорь Луценко и Юрий Вербицкий. В январе ситуация уже очень накалилась и их было решено убить. Для Игоря Луценко все закончилось благополучно только по той причине, что его отчим, бывший глава НБУ Стельмах, догадываясь, кто стоит за похищением, обзванивал всех лидеров оппозиции и просил за пасынка. Порошенко тогда лично дал команду отпустить его – у него были какие-то свои обязательства перед Стельмахом. За Вербицкого никто не звонил – его принесли в жертву амбициям Порошенко", - заявил Жвания.

По версии Жвании, для "усиления эффекта" было организовано похищение Дмитрия Булатова. Жвания считает, что на самом деле похищения не было из-за того, что Булатов работал на Порошенко.

"Булатов – нанятый Порошенко негодяй, который забирал себе деньги, которые простые украинцы сдавали на Автомайдан. Но кроме того, Булатов согласился за деньги участвовать в инсценировке своего похищения. Это была просто пиар-акция", - заявил Жвания.

Кроме того, экс-нардеп сетует на генерального прокурора Ирину Венедиктову, которая, по мнению Жвании, не обратила внимания на его предыдущие видеообращения с разоблачениями политиков.

"Она делает вид, что ничего не происходит. Я записываю это обращение к Вам, чтобы сказать, что такая позиция – ошибка. Не только с точки зрения справедливости, но и с точки зрения интересов страны и Ваших личных интересов", - считает бывший депутат.

Он просит Зеленского повлиять на Венедиктову и заверяет в своей готовности помогать и давать показания.

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Ранее Жвания заявил, что источником финансирования захвата власти во время Майдана было в том числе посольство Литвы.

По словам Жвании, события Майдана 2013-2014 года были массовкой для прихода к власти его единомышленников.

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