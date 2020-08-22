В Киевской области заболеваемость коронавирусом за сутки немного снизилась

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 21 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 76 человек до 4 881.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 22 августа 2020 года на 10:00 официально подтвержден 4 881 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 420 детей и у 685 медицинских работников. За сутки подтверждено 76 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 17 лет", - говорится в нем.

Из них 3 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 73 человека находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 815 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 066 человек.

Выздоровели всего 3 303 человека, из них 285 детей.

За отчетные сутки выписаны 30 человек, в том числе 1 ребенок.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 84 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, 20 августа по сравнению с предыдущими сутками количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области увеличилось на 78 человек до 4 805.

С понедельника 14 регионов переходят в "красную зону", Киев пока остается в желтой.

Тем временем, Киево-Святошинский район Киевской области отнесли к "оранжевой зоне" эпидемической опасности распространения коронавируса с 24 августа.

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