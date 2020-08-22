подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 августа 2020, суббота, 14:25 49
Общество 2020-08-22T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области заболеваемость коронавирусом за сутки немного снизилась

В Киевской области заболеваемость коронавирусом за сутки немного снизилась

Надежда Комендантова
Коронавирус, статистика коронавируса, Заболеваемость коронавирусом, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: Depositphotos
Коронавирус. Фото: Depositphotos

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 21 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 76 человек до 4 881.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 22 августа 2020 года на 10:00 официально подтвержден 4 881 случай заболевания коронавирусом. В том числе у 420 детей и у 685 медицинских работников. За сутки подтверждено 76 новых случаев коронавирусной болезни (COVID-19), в том числе у 5 детей в возрасте от 4 до 17 лет", - говорится в нем.

Из них 3 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 73 человека находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 815 больных, на самоизоляции (под наблюдением) - 4 066 человек.

Выздоровели всего 3 303 человека, из них 285 детей.

За отчетные сутки выписаны 30 человек, в том числе 1 ребенок.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 84 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

Как сообщали Українськi Новини, 20 августа по сравнению с предыдущими сутками количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области увеличилось на 78 человек до 4 805. 

С понедельника 14 регионов переходят в "красную зону", Киев пока остается в желтой.

Тем временем, Киево-Святошинский район Киевской области отнесли к "оранжевой зоне" эпидемической опасности распространения коронавируса с 24 августа.

Больше новостей о: Коронавирус статистика коронавируса Заболеваемость коронавирусом Коронавирус в Киевской области

За сутки в Киеве антирекорд по умершим от коронави...
В Украине выросло количество заболевших COVID-19, ...
За сутки в ВСУ 43 человека заболели коронавирусом,...
Почти вдвое. В Киевской области выросло количество...
Встреча советников лидеров "нормандского формата" состоится 28 августа
Минздрав уменьшил перечень стран "красной зоны", после которых нужно пройти обсервацию
Новости
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины
Минздрав уменьшил перечень стран "красной зоны", после которых нужно пройти обсервацию 16:27 Список
Дождливо будет только на западе Украины: прогноз погоды на воскресенье 15:57 Карта
ГБР завершило расследование убийства активиста Евромайдана Вербицкого и похищение Луценко 15:26
Несмотря на ситуацию в Беларуси Зеленский не видит повода сменить место встречи ТКГ 14:56
В Киевской области заболеваемость коронавирусом за сутки немного снизилась 14:25
больше новостей
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Работа на пенсии. В пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам 05:30
Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь 06:30
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
больше новостей
В Офисе Генпрокурора назвали причину Иловайской трагедии в 2014 году 08:23
Учебный год по новым правилам: в школах требуют приносить свои маски и антисептики 08:55
Начало учебного года. Как будет проходить 1 сентября в школах 05:30
14 регионов попали в "красную зону", Киев пока в "желтой". Где в Украине усиливают карантин 05:30 Инфографика
Теща Притулы, которую подозревают в наезде на женщину и ребенка, не явилась в суд 18:33
больше новостей
За сутки в Киеве антирекорд по умершим от коронавируса - умерли 7 человек
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok