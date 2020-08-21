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21 августа 2020, пятница, 11:11 46
Общество 2020-08-21T11:15:01+03:00
Українські Новини
Почти вдвое. В Киевской области выросло количество новых случаев COVID-19

Почти вдвое. В Киевской области выросло количество новых случаев COVID-19

Валерия Драгомирова
Киевская область, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области
Коронавирус. Фото: pexels
Коронавирус. Фото: pexels

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 20 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 78 человек до 4 805.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 21 августа 2020 года на 10:00 официально подтверждено 4 805 случаев заболевания коронавирусом. В том числе у 415 детей и у 673 медицинских работников. За сутки подтверждено 78 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них у 6-ти детей в возрасте от 1 года до 14 лет и у 72 взрослых", - сказано в нем.

Из них 10 больных госпитализированы и находятся на стационарном лечении, другие 68 человек находятся на самоизоляции (под наблюдением).

За весь период эпидемии из общего количества подтвержденных случаев COVID-19 госпитализированы и находятся (находились) на стационарном лечении 812 больных, в самоизоляции (под наблюдением) - 3 993 человека.

Выздоровели всего 3 273 человека, из них 284 ребенка.

За отчетные сутки выписаны 11 человек, в том числе 2 ребенка.

Всего за период эпидемии в Киевской области умерло 83 больных с подтвержденным COVID-19.

За сутки сообщений о летальных случаях у больных с подтвержденным COVID-19 не поступало.

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