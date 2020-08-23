Сегодня в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" сразится с "Баварией". Где смотреть матч

Вслед за финалом Лиги Европы, в котором "Севилья" обыграла "Интер", в шестой раз завладев трофеем, сегодня, 23 августа, состоится финал главного европейского клубного турнира – Лиги чемпионов. В нем парижский "ПСЖ" сразится с мюнхенской "Баварией". Об этом сообщает УЕФА. На пути к финалу "Бавария" разгромила в 1\/4 турнира "Барселону" со счетом 8:2. После возобновления футбольных матчей мюнхенцы победили в национальном чемпионате и кубке Германии, а также одержали яркие победы над "Челси" и "Барселоной" в Лиге чемпионов. "ПСЖ" также занял первое место в национальном чемпионате в этом сезоне, к тому же завоевав кубок Франции. Парижане впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов. Для мюнхенцев это будет 11 финал (если учитывать время, когда трофей назывался Кубок европейских чемпионов). На счету "Баварии" целых 5 побед в самом престижном клубном еврокубковом турнире. Фаворитом матча у букмекеров является "Бавария". Матч состоится в Лиссабоне, Португалия, на арене "Эштадиу да Луш". Начало в 22:00. Прямая трансляция на канале "Футбол 1". Как сообщали Українські новини, киевское "Динамо" презентовало новую форму на сезон 2020-2021. Также ближайшие футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей.