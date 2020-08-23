Сегодня в финале Лиги чемпионов "ПСЖ" сразится с "Баварией". Где смотреть матч

На пути к финалу "Бавария" разгромила в 1/4 турнира "Барселону" со счетом 8:2. После возобновления футбольных матчей мюнхенцы победили в национальном чемпионате и кубке Германии, а также одержали яркие победы над "Челси" и "Барселоной" в Лиге чемпионов.

"ПСЖ" также занял первое место в национальном чемпионате в этом сезоне, к тому же завоевав кубок Франции.

Парижане впервые в своей истории вышли в финал Лиги чемпионов. Для мюнхенцев это будет 11 финал (если учитывать время, когда трофей назывался Кубок европейских чемпионов). На счету "Баварии" целых 5 побед в самом престижном клубном еврокубковом турнире.

Фаворитом матча у букмекеров является "Бавария".

Матч состоится в Лиссабоне, Португалия, на арене "Эштадиу да Луш".

Начало в 22:00. Прямая трансляция на канале "Футбол 1".

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