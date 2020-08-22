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22 августа 2020, суббота, 10:40 187
Спорт 2020-08-22T11:00:01+03:00
Українські Новини
"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы, завоевав трофей в шестой раз за 14 лет. Все решил автогол

"Севилья" обыграла "Интер" в финале Лиги Европы, завоевав трофей в шестой раз за 14 лет. Все решил автогол

Александр Савич
Футбол, Лига Европы, Финал, еврокубки, Севилья, Лига Европы УЕФА
Лига Европы УЕФА. Фото: uefa.com
Лига Европы УЕФА. Фото: uefa.com

Вчера, 21 августа, состоялся финал второго по значимости европейского турнира – Лиги Европы. В нем испанская "Севилья" обыграла миланский "Интер" со счетом 3:2. Об этом сообщает УЕФА.

Команды быстро обменялись забитыми голами: на 5 минуте встречи Лукаку реализовал пенальти и вывел "Интер" вперед, а уже на 12 минуте Де Йонг точным ударом головой сравнял счет.

На 33 минуте "Севилья" классно разыграла штрафной и вышла вперед – мяч в сетку головой вновь отправил Де Йонг.

Спустя 2 минуты "Интер" разыгрывал уже свой стандарт, который также оказался результативным – гол забил Годин. И тоже ударом головой.

Счет сохранялся ничейным до 74 минуты. Снова штрафной удар в исполнении "Севильи", снова подача в штрафную площадку, эффектный удар через себя Диего Карлоса. Форвард "Интера" Лукаку, пытаясь заблокировать удар, перевел мяч в свои же ворота. Автогол, и счет 3:2 в пользу "Севильи".

Отыграться интеристам за оставшееся время не удалось.

"Севилья", обыграв "Интер", в шестой раз за 14 лет завладела трофеем, учитывая то время, когда он назывался Кубок УЕФА.

Как сообщали Українські новини, в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне. 

Также ближайшие футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей.

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