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  • Сегодня "Интер" сыграет с "Севильей" в финале Лиги Европы. Где смотреть матч
21 августа 2020, пятница, 10:38 103
Спорт 2020-08-21T10:38:01+03:00
Українські Новини
Сегодня "Интер" сыграет с "Севильей" в финале Лиги Европы. Где смотреть матч

Сегодня "Интер" сыграет с "Севильей" в финале Лиги Европы. Где смотреть матч

Александр Савич
Футбол, Лига Европы, Финал, еврокубки, Севилья
Лига Европы УЕФА. Фото: uefa.com
Лига Европы УЕФА. Фото: uefa.com

Миланский "Интер", который в полуфинале Лиги Европы разгромил донецкий "Шахтер" и выбил его из турнира за шаг до финала, сегодня сразится в заключительном матче кубка с испанской "Севильей". Об этом сообщает УЕФА.

Испанский клуб является рекордсменом по победам в турнире (учитывая то время, когда он назывался Кубок УЕФА) – "Севилья" побеждала в нем 5 раз. В последний раз это случилось в 2016 году, когда "Севилья" обыграла в финале "Ливерпуль".

Интересно, что ни в одном из своих финалов в этом турнире испанский клуб не проигрывал – 5 финалов и 5 побед.

"Интер" же выигрывал этот трофей три раза, но все это было в 90-ых, когда турнир еще назывался Кубок УЕФА. Один раз им не удалось добиться успеха в финальном матче.

Сможет ли миланская команда подпортить беспроигрышную статистику финалов "Севильи", или испанскому клубу вновь суждено одержать второй по значимости еврокубок? Узнаем уже совсем скоро.

Матч состоится сегодня, 21 августа, в Кельне, Германия. Главный арбитр Данни Маккели (Шотландия).

Начало встречи в 22:00. Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Как сообщали Українські новини, в УАФ определились с регламентом розыгрыша Кубка Украины по футболу в следующем сезоне.

Также ближайшие футбольные матчи в Украине пройдут без зрителей.

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