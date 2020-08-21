Навального перевозять у німецьку клініку

Лікарі омської лікарні швидкої медичної допомоги, в реанімації якої знаходиться Олексій Навальний, не заперечують проти його перекладу в іншу клініку, бо його стан стабілізувався. Його планується транспортувати протягом дня.

Про це повідомляє видання "ТАСС", посилаючись на слова заступника головного лікаря омської лікарні швидкої допомоги №1 Анатолія Калініченка.

"Ми не заперечуємо проти його переведення до іншого стаціонару, це не відбудеться миттєво, це буде відбуватися сьогодні. Цьому процесу (передуватиме) безліч лікарських заходів, буде дотриманий і ряд юридичних формальностей", - сказав Калініченко.

Він також зазначив, що загрози для життя пацієнта лікарі зараз не бачать. За даними проведеної електроенцефалографії, його мозок знаходиться в стабільному стані.

"Авіаперевезення можливе під відповідальність родичів і німецьких лікарів-реаніматологів", - додав головний лікар Омської обласної лікарні Олександр Мураховський.

Завідувач відділенням анестезіології-реанімації ФГБУ "Національний медико-хірургічний центр ім. Н. І. Пирогова" Борис Теплих заявив, що медикам необхідно кілька годин, щоб перед переведенням Навального в німецьку клініку підготувати його і доставити силами реанімаційної бригади в аеропорт Омська.

"Це буде кілька годин. Ми з усією безпекою і ощадливістю повинні занурити (пацієнта) в реанімаційну машину, бригада повинна підготувати борт, і після цього буде забезпечене транспортування", - сказав він.

Він пояснив, що підготовка літака, реанімаційного автомобіля і самого пацієнта до транспортування вже починається. Разом з тим, медики омської лікарні відзначають, що готові були й надалі надавати Навальному необхідну медичну допомогу в повному обсязі.

"Ми самі не вважаємо, що йому потрібен переїзд, він може лікуватися і в цьому стаціонарі з належною увагою, наданням допомоги, як будь-який громадянин РФ, отримуючи допомогу в рамках обов'язкового медичного страхування. Але, йдучи на зустріч сім'ї, ми погодилися з тим, що можемо перевезти", - сказав Калініченко.

Як повідомляли Українські Новини, спершу лікарі не дозволяли перевозити Навального в Німеччину.

Раніше у Навального діагностували опік правого ока.

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