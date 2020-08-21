Аромат и нежная кожура. Эксперты рассказали, как выбрать спелые персики

Свою популярность пересеки заслужили за отменные вкусовые качества, витаминный состав и способность отлично утолять жажду. На "Интере" 25 августа выходит очередной выпуск "Полезной программы", где ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта расскажут, чем отличается персик от нектарина, как правильно выбрать эти плоды и какие необычные блюда из них можно приготовить.

Об этом Українським Новинам рассказали в пресс-службе телеканала "Интер".

Персики – одни из самых вкусных и полезных летних фруктов. Богатые витаминами А и С, они повышают иммунитет, улучшают состояние кожи и делают зрение более острым. А кальций, который входит в состав этих плодов, укрепляет волосы и ногти. Какие бывают виды персиков? Как выбрать качественный фрукт, понять, что он достиг спелости и готов к употреблению?

"Хороший персик можно выбрать по запаху: спелый фрукт очень ароматный, яркий, при сжатии он слегка пружинит, – рассказывает агроном Максим Диденко. – Его мякоть в зависимости от сорта может быть белой, насыщенно-желтой или нежно-розовой. Покупая этот плод, следует обратить особое внимание на его кожуру. Она должна быть ровной, без пятен, морщин или впадин. Не стоит выбирать персики с зелеными пятнами: это признак того, что они не созрели до нужного состояния. Также на поверхности плода не должно быть пыли и плесени. Персики с повреждениями долго не сохраняются".

Как его лучше употреблять – с кожурой или без? Чем полезно персиковое масло? Как приготовить из персика соус и щербет? Как лучше применять персиковую косточку – в салатных заправках или в косметических целях? Об этом зрители узнают в ток-шоу "Полезная программа" на телеканале "Интер". В студии проекта на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты: шеф-повар Ирина Рудневская, агроном Максим Диденко, диетолог Борис Скачко. Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

"Не зря средневековые поэты сравнивали кожу первых красавиц именно с персиком, ведь эти фрукты весьма полезны для нашей кожи, – считает Светлана Вольнова. – Витамин С, содержащийся в них, стимулирует выработку коллагена, который придает эластичность нашей коже и замедляет ее старение. Витамины С, К, А и бета-каротин – помогают коже бороться с ультрафиолетовым излучением. Ешьте персики с удовольствием и смотрите "Полезную программу".

Также на этой неделе зрители "Интера" увидят и другие выпуски "Полезной программы".

В среду, 26 августа, в 10:00 на "Интере" – программа о мясном паштете.

Что объединяет завтраки французского короля XVII века и украинского студента в 2020 году? Мясной паштет! Его обожали французы. Правда, в их понимании "паштет" – это, скорее, пирог с мясной начинкой из фуа-гра. Для нас паштет – это оптимально быстрый и бюджетный продукт, которым можно всегда вкусно перекусить. И готовят его сейчас не только из деликатесной утиной печени, как это делали в давние времена. Что входит в состав паштета и в чем его польза? Какой паштет лучше – куриный или говяжий? Где больше калорий, а где – витаминов и железа? Какие опасности могут скрываться в некачественном продукте? Какого цвета должен быть настоящий мясной паштет – розового или серого? И из чего советуют его готовить кулинарные авторитеты? Звездный эксперт ток-шоу – певец Андрей Кравчук.

В четверг, 27 августа, в 10:00 на "Интере" – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе зефира.

Некоторые ученые считают, что употребление в пищу зефира должно быть обязательным в детских садах и школах! В чем же польза этого продукта? Какого цвета он должен быть? Из чего и как производят зефир? Чем зефир отличается от маршмеллоу? Сколько можно съесть зефира, чтобы иметь идеальную фигуру? Как выбрать качественный продукт? Об этом зрители узнают в ток-шоу "Полезная программа" на телеканале "Интер". Звездный эксперт программы – певица Лилу.

В пятницу, 28 августа, в 10:00 в эфир "Интера" выйдет выпуск "Полезной программы" о котлетах.

Буквальный перевод "cotlette" с французского языка означает "ребро". А все потому, что французы использовали для котлет свиное или говяжье мясо на ребре. Впоследствии ребро исчезло, осталась мякоть, которую позже научились сначала рубить, а затем и перемалывать. В наши дни существует множество наименований котлет: говяжьи, свиные, куриные, рыбные, по-киевски, крикет, фрикадельки… Как их правильно выбирать, как готовить и главное – сколько съесть, чтобы не навредить здоровью? Звездный эксперт программы – певица Оксана Пекун.

А в субботу, 29 августа, в 10:00 на "Интере" зрители увидят программу, посвященную арбузам.

Арбуз – любимое лакомство многих взрослых и детей в летнее время года. Но при выборе очень важно учитывать его спелость. Ведь если вы купите неспелый арбуз, в лучшем случае вы просто останетесь разочарованными вкусом ягоды, а в худшем – можете отравиться. Что нужно знать, чтобы безошибочно выбрать самый сладкий и вкусный арбуз? Как "звучит" спелый плод? Где найти хороший арбуз? Какие виды арбузов чаще всего встречаются в Украине? Чем они отличаются друг от друга? И как приготовить из арбуза соленую закуску? Звездный эксперт программы – телеведущая Светлана Вольнова.

Ранее Українські Новини рассказывали, что эксперты "Полезной программы" назвали самое полезное мясо птицы.

Кроме того, поделились секретами употребления гоубики.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости