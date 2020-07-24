Мы использовали Майдан как массовку, - Жвания записал новое видео

"Я с уважением отношусь с тем людям, которые тогда были на Майдане. Они отстаивали свои убеждения – это заслуживает уважения. Они не виноваты в том, что мы их использовали как массовку для захвата власти. Мы – это я, Петр Порошенко, Арсений Яценюк, Александр Турчинов, Виталий Кличко и другие лидеры оппозиции", - заявил Жвания.

По его словам, в начале Майдана оппозиция хотела просто получить часть власти, однако затем решила полностью устранить Виктора Януковича.

"Уже в январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента. Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его", - рассказал политик.

Он таже отметил, что перед устранением Януковича было принято решение устранить тогдашнего премьера Николая Азарова – чтобы он не мог выполнять обязанности президента.

"Согласно действующей тогда Конституции 1996 года, в случае бегства Януковича руководителем государства стал бы премьер Николай Азаров. Это нас не устраивало. Поэтому мы на Майдане подняли тему перехода с президентско-парламентской на парламентско-президентскую форму правления. Возврат к Конституции 2004 года нам был нужен только лишь для того, чтобы глава Верховной Рады мог до выборов выполнять функции главы государства. Однако, мы не были уверены, что этот переход удастся осуществить, потому мы приняли решение давить на Азарова и сначала устранить его. По поручению Порошенко и других соучастников я лично давил на Азарова с целью вынудить его подать в отставку. Я ходил к нему на встречу, организатором которой был Сиротин Владимир Геннадиевич. Он также на ней присутствовал. Нам удалось запугать и сломать Азарова и он подал в отставку. После отставки Азарова нам был открыт путь к захвату власти", - рассказал Жвания.

По его словам, именно после отставки Азарова заговорщики перестали считаться с Януковичем и вести какие-либо переговоры.

"Мы хотели уже получить всё, совершить государственный переворот. И у нас это получилось", - отметил Жвания.

Он также обратился к Генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой, отметив, что готов дать показания против себя и других политиков, участвовавших в тех событиях. В то же время он попросил гарантировать ему безопасность, поскольку боится, что Петр Порошенко якобы может заказать его устранение.