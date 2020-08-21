Жванія звинуватив Порошенка в організаціях викрадень активістів на Майдані та побиття Чорновіл

Колишній депутат Верховної Ради Давив Жванія записав чергове відео, в якому звернувся безпосередньо до президента України Володимира Зеленського та звинуватив п'ятого президента України Петра Порошенка в організації викрадень активістів на Майдані, ставлячи перед собою мету підігріти ненависть до Януковича.

Відео звернення ексдепутата з'явилося на його каналі в YouTube.

За словами Жванії, зроблено це було заради того, щоб загострити події на Майдані, щоб люди не розійшлись.

Так, 25 грудня 2013 року була організовано побиття Тетяни Чорновіл.

Зі сторони Порошенка ці акції координував Віталій Ярема.

"З цією ж метою 21 січня 2014 року було викрадено Ігоря Луценка та Юрія Вербицького. У січні ситуація вже дуже загострилася - їх було вирішено вбити. Для Ігоря Луценка все закінчилося щасливо тільки з тієї причини, що його вітчим, колишній глава НБУ Стельмах, здогадуючись, хто стоїть за викраденням, обдзвонював всіх лідерів опозиції і просив за пасинка. Порошенко тоді особисто дав команду відпустити його - у нього були якісь свої зобов'язання перед Стельмахом. За Вербицького ніхто не дзвонив - його принесли в жертву амбіціям Порошенка", - заявив Жванія.

За версією Жванії, для "посилення ефекту" було організовано викрадення Дмитра Булатова. Жванія вважає, що насправді викрадення не було через те, що Булатов працював на Порошенка.

"Булатов - найнятий Порошенком негідник, який забирав собі гроші, які прості українці здавали на Автомайдан. Але, крім того, Булатов погодився за гроші брати участь в інсценуванні свого викрадення. Це була просто піар-акція", - заявив Жванія.

Крім того, екснардеп нарікає на генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка, на думку Жванії, не звернула уваги на його попередні відеозвернення з викриттями політиків.

"Вона вдає, що нічого не відбувається. Я записую це звернення до Вас, щоб сказати, що така позиція - помилка. Не тільки з точки зору справедливості, а й з точки зору інтересів країни і Ваших особистих інтересів", - вважає колишній депутат.

він просить Зеленського вплинути на Венедіктову і запевняє у своїй готовності допомагати і давати показання.

https://www.youtube.com/watch?v=l2UhRc_uoUI" frameborder="0" allowfullscreen>

Раніше Жванія заявив, що джерелом фінансування захоплення влади під час Майдану було, в тому числі посольство Литви.

За словами Жванії, події Майдану 2013-2014 року були масовкою для приходу до влади його однодумців.

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