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  • Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги
22 августа 2020, суббота, 05:45 4703
Экономика 2020-08-22T05:45:01+03:00
Українські Новини
Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги

Рада станет строже наказывать должников. Что ждет тех, кто не платит за коммунальные услуги

Кира Молчанова
Реструктуризация, Коммунальные услуги, реструктуризация долга, Коммунальные платежи, Задолженность за коммунальные платежи
Лампочка. Фото: pixabay
Лампочка. Фото: pixabay

Верховная Рада предлагает провести всеобщую реструктуризацию долгов за ЖКУ, но после этого должников станут наказывать суровее. О том, какие санкции ждут тех, кто методично не платит по счетам, рассказал сайт "Сегодня".

Пока точно не ясно, как именно будет проходить реструктуризация долгов за коммунальные услуги. Верховная Рада пока не определилась с механизмом.

Намек на то, как будет выглядеть последующая система наказаний, видим в законопроекте №6313. Там предусмотрено:

  • По постановлению суда долги за ЖКУ будут удерживаться из зарплат должников. В качестве погашения долга придется отдавать 50% зарплаты до полного погашения задолженности (сейчас – максимум 20%).
  • По постановлению суда может быть также изъято имущество должника (причем, как говорится в законопроекте, обращение взыскания на зарплату не мешает одновременно направить взыскание еще и на имущество). Лишиться имущества можно в том случае, если размер долга втрое или больше превышает установленную Кабмином сумму долга, обязательную для реструктуризации.
  • Если сумма задолженности превышает сумму платежей за один год, на должника, помимо взыскания долга, накладывается штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если платежи за ЖКУ не вносились два года, штраф возрастает до 30%, пять лет – до 50% суммы долга.

По постановлению госисполнителя должнику может быть запрещено до полного погашения долга по жилкомуслугам:

  • Выезжать за пределы Украины
  • Управлять транспортными средствами
  • Пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и другим оружием
  • Охотиться.

Как сообщали Українськi Новини, в апреле 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 4,3%, или на 2 824,7 млн гривен, до 63 125 млн гривен по сравнению с мартом.

Согласно исследованию Министерства развития общин и территорий, задолженность за коммунальные услуги формируют преимущественно потребители, не имеющие права на получение субсидии.

11 депутатов предлагают Верховной Раде разрешить реструктуризацию долгов за потребленный газ теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий, накопленных по состоянию на 1 мая 2020 года.

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