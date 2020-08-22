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22 августа 2020, суббота, 05:00 352 Инфографика
Общество 2020-08-22T08:00:02+03:00
Українські Новини
ПФУ направил еще 5,3 млрд гривен на финансирование пенсий за август

ПФУ направил еще 5,3 млрд гривен на финансирование пенсий за август

Елена Новикова
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Финансирование пенсий
Финансирование пенсий

В пятницу, 21 августа, Пенсионный фонд Украины продолжил финансирование пенсий августа согласно утержденному графику, в то время, как 20 августа ПФУ направил на пенсии украинцам 2,6 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда в Facebook.

"На пенсионные выплаты направлено 5,3 миллиарда гривен. С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 37,9 миллиарда гривен, что составляет 96,0% потребности месяца", — говорится в нем.

Кроме того, в сообщении отмечается, что выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Финансирование пенсий в августе. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Как сообщали Українські Новини, в Пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии работающим пенсионерам.

Кроме того, некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий.

Ранее сообщалось о том, как изменятся выплаты после внеочередного повышения "минималки"

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