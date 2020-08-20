ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиардов

20 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook."На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен.С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 32,6 миллиарда гривен, что составляет 82,5% от потребности месяца", - сказано в нем. Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook\/Пенсионный фонд Украины Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке. Ранее Українські Новини писали, как изменятся выплаты после внеочередного повышения "минималки". Ранее ПФУ опроверг информацию о штрафах для части пенсионеров. Тем временем некоторые категории пенсионеров при выходе на заслуженный отдых могут получить единовременное денежное пособие в размере 10 месячных пенсий