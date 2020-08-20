ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиардов

20 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.



"На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен.

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 32,6 миллиарда гривен, что составляет 82,5% от потребности месяца", - сказано в нем.

Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

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