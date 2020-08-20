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20 августа 2020, четверг, 21:52 7 Инфографика
Экономика 2020-08-20T21:52:33+03:00
Українські Новини
ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиардов

ПФУ направил на выплату пенсий в августе уже 32,6 миллиардов

Надежда Комендантова
Пенсии, ПФУ, Пенсия, выплата пенсий, Финансирование пенсий
Пенсия.
Пенсия.

20 августа 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.


"На пенсионные выплаты направлено 2,6 миллиарда гривен.
С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 32,6 миллиарда гривен, что составляет 82,5% от потребности месяца", - сказано в нем.

Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Ранее Українські Новини писали, как изменятся выплаты после внеочередного повышения "минималки"

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