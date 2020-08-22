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22 августа 2020, суббота, 07:30 11
Lifestyle 2020-08-22T07:30:01+03:00
Українські Новини
День рождения страны. Как красиво поздравить с Днем Независимости

День рождения страны. Как красиво поздравить с Днем Независимости

Кира Молчанова
День независимости, Поздравления, День независимости Украины
День независимости
День независимости

Через несколько дней Украина празднует День Независимости. Он будет выходным для всех, а в Киеве и других городах пройдут праздничные мероприятия. Українськi Новини подготовили яркие поздравления с этим праздником.

По случаю годовщины Независимости нашего государства желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благосостояния. Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом и новыми достижениями, а ваши добрые дела умножат славу родной Украины.

Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Лише одне має вирішальне значення: наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

Сегодня, в День Независимости Украины, мы приветствуем всех вас, кто своими действиями прилагается к нашему общему делу – развитию нового европейского государства Украина. Сегодня наша задача, задача всех граждан Украины – сделать все, чтобы наполнить независимость нашей страны настоящим содержанием, приложить максимум наших усилий и силы, чтобы приблизить время расцвета Украины.

Нехай свято Незалежності духмяним серпневим запахом українського хліба принесе у ваш дім щастя і добро, порозуміння та згуртованість, мир та любов! Міцного здоров'я, бадьорості духу, успіхів у всіх починаннях!

Безусловно, эти годы независимости стали испытанием для всех нас – испытанием на зрелость, на терпение, на толерантность, наконец – на здравый смысл. И не может быть сомнения в том, что трудолюбивый народ Украины в состоянии улучшить жизнь в своем собственном государстве. Том государстве, которое выстрадано поколениями украинцев, за которое отдано сколько жизней и крови, крови наших предков. Уверен в безоблачном завтрашнем дне Украины. Этот день обязательно наступит и тем быстрее, чем более сознательно мы будем работать сегодня на благо Родины и проникнемся чувством патриотизма к своему городу и своей Украине. Поверьте, без этого очень трудно достичь поставленной цели. Верю – мы ее достигнем!

Від душі вітаємо вас зі знаменною датою – Днем Незалежності України! Ця дата втілила в собі давнє прагнення нашого народу до свободи і самовизначення. Незалежність стала новою точкою відліку в житті кожного українця. І тому хочеться побажати, щоб кожен з нас, в першу чергу почав з власної незалежності! Незалежності від шкідливих звичок, незалежності від чужої думки, незалежності від усіх неприємностей. Нехай незалежно ні від чого, у нас виходить знаходити в житті позитивні моменти і радіти!

Как сообщали Українські новини, на День Независимости "Новая почта" будет работать по сокращенному графику.

Также стала известна программа торжественных мероприятий на День Государственного флага и День Независимости Украины.

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