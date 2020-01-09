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09 января 2020, четверг, 21:27 154
Общество 2020-01-09T21:27:49+02:00
Українські Новини
Пакет малыша-2020: какую сумму утвердили в Минсоцполитики для обеспечения новорожденных

Пакет малыша-2020: какую сумму утвердили в Минсоцполитики для обеспечения новорожденных

Елизавета Кесельман
Пакет малыша, Минсоцполитики Украины, Помощь новорожденным
Малыш. Семья. Фото: pixabay
Малыш. Семья. Фото: pixabay

В Министерстве социальной политики утвердили стоимость набора единовременной натуральной помощи для новорожденных детей. Об этом говорится в проекте закона, обнародованном на сайте ведомства.

Так, Минсоцполитики планирует установить стоимость "пакета малыша" на уровне не более 5 тыс. гривен.

В проекте планируют утвердить:

  • порядок обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощью "пакет малыша" за счет средств государственного бюджета;
  • порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощью "пакет малыша".

Известно, что в 2020 году закупку "пакетов малыша" начнут лишь после того, как полностью выдадут те, которые приобрели в 2019 году за счет субвенции из госбюджета.

Согласно документу, Министерство здравоохранения должно обеспечить:

  • проведение женских консультаций в родильных домах и отделениях, перинатальных центрах, неонатальных центрах информационно-разъяснительной работы по комплектованию одноразовой натуральной помощи "пакет малыша";
  • организацию выдачи единовременного натуральной помощи "пакет малыша" в роддомах и отделениях;
  • информирование о необходимости обеспечения роддомов и отделений единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

Как сообщали Українські Новини, в Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных детей.

Также сообщалось о том, что украинки, родившие ребенка за границей, тоже получат "пакет малыша".

 

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