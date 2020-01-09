Пакет малыша-2020: какую сумму утвердили в Минсоцполитики для обеспечения новорожденных

В Министерстве социальной политики утвердили стоимость набора единовременной натуральной помощи для новорожденных детей. Об этом говорится в проекте закона, обнародованном на сайте ведомства.

Так, Минсоцполитики планирует установить стоимость "пакета малыша" на уровне не более 5 тыс. гривен.

В проекте планируют утвердить:

порядок обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощью "пакет малыша" за счет средств государственного бюджета;

порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощью "пакет малыша".

Известно, что в 2020 году закупку "пакетов малыша" начнут лишь после того, как полностью выдадут те, которые приобрели в 2019 году за счет субвенции из госбюджета.

Согласно документу, Министерство здравоохранения должно обеспечить:

проведение женских консультаций в родильных домах и отделениях, перинатальных центрах, неонатальных центрах информационно-разъяснительной работы по комплектованию одноразовой натуральной помощи "пакет малыша";

организацию выдачи единовременного натуральной помощи "пакет малыша" в роддомах и отделениях;

информирование о необходимости обеспечения роддомов и отделений единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

Как сообщали Українські Новини, в Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных детей.

Также сообщалось о том, что украинки, родившие ребенка за границей, тоже получат "пакет малыша".