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21 августа 2020, пятница, 14:13 410 Фото
СМИ 2020-08-21T14:45:02+03:00
Українські Новини
В офис черкасского правозащитника и секретаря НСЖУ Макеева ночью проникли неизвестные, – Томиленко

В офис черкасского правозащитника и секретаря НСЖУ Макеева ночью проникли неизвестные, – Томиленко

Петр Стуженко
НСЖУ, Сергей Томиленко, Валерий Макеев, Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс, Незаконное вторжение
Валерий Макеев. Фото: Facebook
Валерий Макеев. Фото: Facebook

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что в Черкассах 20 августа ночью неизвестными лицами было совершено незаконное проникновение в офис правозащитника, адвоката, секретаря НСЖУ Валерия Макеева.

Об этом Томиленко заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Воровское проникновения в офис правозащитника, адвоката, секретаря Национального союза журналистов Украины Валерия Макеева. Сегодня ночью в Черкассах повреждены двери и перевернут вверх дном кабинет Валерия. Это преступление Валерий Макеев расценивает как показательное предостережение с целью препятствования и его журналистской деятельности, и деятельности как адвоката. Он предполагает, что это предупреждение из "высоких кабинетов" Черкасского горисполкома, ведь Валерий активно критикует деятельность городского головы Черкасс Анатолия Бондаренко", - написал председатель НСЖУ.

На днях Макеев получал угрозы после выхода его авторской программы "72 часа", в которой сравнивал действия мэра Черкасс с действиями бывшего Президента Украины Виктора Януковича и Президента Беларуси Александра Лукашенко.

В частности, журналист критиковал проведение в свое время бюджетной сессии городского совета Черкасс в г. Канев, на которую не пригласили часть депутатов и прессу.

Также Томиленко сообщил, что полиция уже начала работу на месте происшествия, а Макеев дал показания.

Как сообщали Украинские Новости, за 3 года на журналистов нападали 250 раз, и чаще всего на женщин.

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