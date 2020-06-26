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26 июня 2020, пятница, 19:57 17
СМИ 2020-06-26T20:30:02+03:00
Українські Новини
Журналисты ждут от власти защиты, а не регулирования, – Томиленко

Журналисты ждут от власти защиты, а не регулирования, – Томиленко

Петр Стуженко
НСЖУ, Сергей Томиленко, Закон о медиа, Закон о СМИ
Сергей Томиленко .Фото: Facebook
Сергей Томиленко .Фото: Facebook

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что украинские журналисты ожидают от действующей власти защиты и поддержки, но пока констатируют стремление государственных органов лишь регулировать и контролировать деятельность средств масовой информации.

Об этом Томиленко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Украинские журналисты ждут от власти защиты, реальной борьбы с физическими нападениями и поддержки в возможностях экономической независимости СМИ. Зато очевидным приоритетом народных депутатов и чиновников стало усиление регулирования медиа и журналистов. Позор диктаторским инициативам экс-министра Бородянского. Но и закон "О СМИ", который лоббируют в парламенте, - это о контроле, а не о поддержке.

Тысячи украинских газет, информагентств и сайтов хотят регулировать через Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Именно тот Нацсовет, чья деятельность за прошлый год признана неудовлетворительной Президентом Владимиром Зеленским и гуманитарным Комитетом парламента. Поэтому для нас очевидно, что сначала - доверие, политическая независимость и профессионализм. А потом - расширение полномочий. Экономический кризис добивает украинские СМИ! А у политиков есть азарт не поддерживать украинские медиа, а их контролировать", - написал председатель НСЖУ.

Напомним, 3 марта Офис представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира заявил, что законопроект "О медиа", предусматривающий ограничение журналистов, содержит инструменты цензуры.

31 января Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций (ООН) в Украине заявила, что законопроект о противодействии дезинформации не соответствует международным стандартам в области прав человека и призывает власти воздержаться от установления ограничений для работы средств массовой информации.

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