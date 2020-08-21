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  • До офісу черкаського правозахисника та секретаря НСЖУ Макеєва вночі проникли невідомі, – Томіленко
21 серпня 2020, пʼятниця, 14:13 9 Фото
ЗМІ 2020-08-21T15:00:03+03:00
Українські Новини
До офісу черкаського правозахисника та секретаря НСЖУ Макеєва вночі проникли невідомі, – Томіленко

До офісу черкаського правозахисника та секретаря НСЖУ Макеєва вночі проникли невідомі, – Томіленко

Петро Стуженко
НСЖУ, Валерій Макеєв, Сергій Томіленко, Анатолій Бондаренко, мер Черкас, Незаконне вторгнення
Валерій Макеєв. Фото: Facebook
Валерій Макеєв. Фото: Facebook

Голова Національної спілки журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко повідомив, що в Черкасах 20 серпня вночі невідомими особами було здійснено незаконне вторгнення до офісу правозахисника, адвоката, секретаря НСЖУ Валерія Макеєва.

Про це Томіленко заявив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Злодійське проникнення у офіс правозахисника, адвоката, секретаря Національної спілки журналістів України Валерія Макеєва. Сьогодні уночі у Черкасах пошкоджені двері та перевернуто догори дригом кабінет Валерія. Цей злочин Валерій Макеєв розцінює як показове застереження з метою перешкоджання і його журналістській діяльності, і діяльності як адвоката. Припускає, що це попередження із "високих кабінетів" Черкаського міськвиконкому, адже Валерій активно критикує діяльність міського голови Черкас Анатолія Бондаренка", - написав голова НСЖУ.

Днями Макеєв отримував погрози після виходу його авторської програми "72 години", у якій порівнював дії мера Черкас із діями колишнього Президента України Віктора Януковича та Президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Зокрема, журналіст критикував проведення свого часу бюджетної сесії міської ради Черкас у м. Канів, на яку не запросили частину депутатів та пресу.

Також Томіленко повідомив, що поліція вже розпочала роботу на місці події, а Макеєв надав свідчення.

Як повідомляли Українські Новини, за 3 роки на журналістів нападали 250 разів, й частіше всього на жінок.

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