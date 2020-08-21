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21 августа 2020, пятница, 11:28 104
Финансы 2020-08-21T13:15:02+03:00
Українські Новини
Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение

Четвертую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение

Катерина Цапро
Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара продолжает снижаться
Курс доллара продолжает снижаться

С 14 по 21 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 0,08 коп. до 27,5438 UAH/USD, курс покупки понизился на 2,44 коп. до 27,2426 UAH/USD, снижаясь четвертую неделю подряд.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро повысился на 7,90 коп. до 32,0653 UAH/EUR, курс продажи повысился на 11,13 коп. до 32,5438 UAH/EUR.

Как сообщали Українські Новини, с 7 по 14 августа курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 24,48 коп. до 27,5446 UAH/USD, курс покупки понизился на 25,03 коп. до 27,2670 UAH/USD, снижаясь третью неделю подряд.

Курсы наличной иностранной валюты:

 

Доллар США

Евро

Российский рубль (10)

 

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Покупка

Продажа

Средний курс на 21 августа

27,2426

27,5438

32,0653

32,6474

3,3600

3,8600

По сравнению с 14 августа

-0,0244

-0,0008

0,0790

0,1113

0,0200

-0,0100

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

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