Киев выплатит 300-500 гривен ко Дню Независимости: кто получит матпомощь

Киевская городская государственная администрация выплатит от 300 до 500 гривен материальной помощи социально незащищенным гражданам ко Дню Независимости.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Город уже начал выплачивать материальную помощь ко Дню Независимости. Всего ее получат более 300 тыс. жителей столицы. Это ветераны АТО, члены семей погибших участников АТО, праведники Бабьего Яра, участники Революции Достоинства, лица с инвалидностью и другие отдельные категории социально незащищенных киевлян. Размер выплат составляет от 300 до 500 гривен", - сказал он.

Всего по программе "Забота" ко Дню Независимости город выплатит более 92 млн гривен.

Кличко отметил, что средства поступят на пенсионные счета и счета получателей "Карты киевлянина", также выплаты будут осуществлялся через отделения "Укрпочты".

Как сообщали Українськi Новини, Киев изменит движение общественного транспорта, в центре временно перекроет движение машин и пешеходов в День Независимости.



Кроме того, у украинцев будет дополнительный выходной на День Независимости.







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