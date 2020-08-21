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21 августа 2020, пятница, 09:12 24
Спорт 2020-08-21T09:16:53+03:00
Українські Новини
Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" предрек победу в нынешнем чемпионате "Шахтеру"

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" предрек победу в нынешнем чемпионате "Шахтеру"

Татьяна Зотова
Спорт, Футбол, Динамо, Шахтер, Пандемия, Сабо
Футбол,
Футбол, "Динамо" - "Шахтер". Фото: shakhtar.com

В Украине стартует юбилейный, 30-й Чемпионат страны по футболу. В связи с обострением ситуации с пандемией коронавируса, первые матчи турнира пройдут без присутствия зрителей на трибунах.

Впрочем, нынешнее первенство хоть и стартует в экстремальных условиях, порадует болельщиков расширением Премьер-лиги с 12 до 14 команд. Игры пройдут по классической схеме в два круга.

Однако не все специалисты верят в жесткую борьбу за первое место. Так, накануне начала чемпионата портал zbirna.com, который небезосновательно считают приближенным к руководству УАФ, опубликовал интервью бывшего игрока и тренера киевского "Динамо" Йожефа Сабо, в котором тот усомнился в возможностях столичного клуба составить достойную конкуренцию в предстоящем первенстве "горнякам".

"Если горняки сохранят Исмаили, Марлоса, Тайсона, Мораеса, то Шахтер опять завоюет золотые медали. У донетчан на подходе к твердому месту в основе и ряд молодых перспективных бразильцев. Динамо будет очень сложно", - отметил экс-динамовец.

При этом Сабо считает, что пока киевскому клубу уготована участь выдерживать конкуренцию за медали с другими клубами.

" - С Зарей и Десной?

- Совершенно верно. Я полагаю, что эти команды прибавляют, и они будут на равных бороться с Динамо", - резюмировал Йожеф Сабо.

Как сообщали Українські Новини, 21 августа матчами "Олимпик" -  "Динамо" и "Шахтер" - "Колос" стартует новый сезон в УПЛ.

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