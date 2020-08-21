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  • Колишній гравець і тренер київського "Динамо" передрік перемогу в нинішньому чемпіонаті "Шахтарю"
21 серпня 2020, пʼятниця, 09:12 9
Спорт 2020-08-21T10:00:04+03:00
Українські Новини
Колишній гравець і тренер київського "Динамо" передрік перемогу в нинішньому чемпіонаті "Шахтарю"

Колишній гравець і тренер київського "Динамо" передрік перемогу в нинішньому чемпіонаті "Шахтарю"

Тетяна Зотова
Спорт, Футбол, Динамо, Прем'єр-ліга, Шахтар
Футбол,
Футбол, "Динамо" - "Шахтар". Фото: shakhtar.com

В Україні стартує ювілейний, 30-й Чемпіонат країни з футболу. У зв'язку із загостренням ситуації з пандемією коронавірусу, перші матчі турніру вібудуться без присутності глядачів на трибунах.

Втім, нинішня першість хоч і стартує в екстремальних умовах, порадує вболівальників розширенням Прем'єр-ліги з 12 до 14 команд. Ігри пройдуть за класичною схемою в два кола.
Однак не всі фахівці вірять в жорстку боротьбу за перше місце. Так, напередодні початку чемпіонату портал zbirna.com, який небезпідставно вважають наближеним до керівництва УАФ, опублікував інтерв'ю колишнього гравця і тренера київського "Динамо" Йожефа Сабо, в якому той засумнівався в можливості столичного клубу скласти гідну конкуренцію в майбутній першості "гірникам".
"Якщо гірники збережуть Ісмаїлі, Марлоса, Тайсона, Мораєса, то "Шахтар" знову завоює золоті медалі. У донеччан на підході до місця в основі і ряд молодих перспективних бразильців. "Динамо" буде дуже складно", - зазначив екс-динамівець.
При цьому Сабо вважає, що поки київському клубу уготована доля витримувати конкуренцію за медалі з іншими клубами.
"- Із "Зорею" і "Десною"?
- Абсолютно вірно. Я вважаю, що ці команди додають, і вони будуть на рівних боротися з "Динамо", - резюмував Йожеф Сабо.
Як повідомляли Українські Новини, 21 серпня матчами "Олімпік" - "Динамо" і "Шахтар" - "Колос" стартує новий сезон в УПЛ.

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