Колишній гравець і тренер київського "Динамо" передрік перемогу в нинішньому чемпіонаті "Шахтарю"

В Україні стартує ювілейний, 30-й Чемпіонат країни з футболу. У зв'язку із загостренням ситуації з пандемією коронавірусу, перші матчі турніру вібудуться без присутності глядачів на трибунах.

Втім, нинішня першість хоч і стартує в екстремальних умовах, порадує вболівальників розширенням Прем'єр-ліги з 12 до 14 команд. Ігри пройдуть за класичною схемою в два кола.

Однак не всі фахівці вірять в жорстку боротьбу за перше місце. Так, напередодні початку чемпіонату портал zbirna.com, який небезпідставно вважають наближеним до керівництва УАФ, опублікував інтерв'ю колишнього гравця і тренера київського "Динамо" Йожефа Сабо, в якому той засумнівався в можливості столичного клубу скласти гідну конкуренцію в майбутній першості "гірникам".

"Якщо гірники збережуть Ісмаїлі, Марлоса, Тайсона, Мораєса, то "Шахтар" знову завоює золоті медалі. У донеччан на підході до місця в основі і ряд молодих перспективних бразильців. "Динамо" буде дуже складно", - зазначив екс-динамівець.

При цьому Сабо вважає, що поки київському клубу уготована доля витримувати конкуренцію за медалі з іншими клубами.

"- Із "Зорею" і "Десною"?

- Абсолютно вірно. Я вважаю, що ці команди додають, і вони будуть на рівних боротися з "Динамо", - резюмував Йожеф Сабо.

Як повідомляли Українські Новини, 21 серпня матчами "Олімпік" - "Динамо" і "Шахтар" - "Колос" стартує новий сезон в УПЛ.

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