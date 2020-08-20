Удар по самолюбию киевлян: донецкий "Шахтер" обосновывается на НСК "Олимпийском"

Не взирая на то, что из-за обострения эпидемиологической ситуации, связанной с пандемией коронавируса, предстоящие футбольные матчи в Украине пройдут без присутствия зрителей на трибунах, в рамках стартующего первенства ПФЛ происходят довольно знаковые события.

Согласно сообщению, размещенном на портале УАФ, комитеты ассоциации назначили официальных лиц на матчи 1-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Согласно информации, 21 августа в столице Украины запланировано проведение 2 матчей: футболисты "Олимпика" из Донецка будут номинальными хозяевами поля в игре с киевским "Динамо", а еще один клуб из Донбасса, действующий чемпион страны "Шахтер", сыграет против "Колоса" из Киевской области.

При этом стоит отметить, что "Динамо" проведет свой матч на клубном стадионе, а "Шахтер" - на главной арене Украины - НСК "Олимпийский".

Следует напомнить, что за исключением периода реконструкции "Олипийского" к Евро-2012 и его подготовке к финалу Лиги Чемпионов УЕФА в 2018 году, данная спортивная арена была домашним стадионом для киевлян. Кроме того, в помещениях спорткомплекса размещаются музей клуба и его фан-шоп.

При этом стоит подчеркнуть, что НСК "Олимпийский" относится к сфере управления Министерства молодежи и спорта и не является собственностью какого-либо футбольного клуба.

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