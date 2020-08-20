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  • Если военно-гражданские администрации нарушат избирательные права граждан, он не понесут ответственность, — адвокат
20 августа 2020, четверг, 23:19 9
Выборы 2020-08-20T23:20:35+03:00
Українські Новини
Если военно-гражданские администрации нарушат избирательные права граждан, он не понесут ответственность, — ад

Если военно-гражданские администрации нарушат избирательные права граждан, он не понесут ответственность, — адвокат

Кира Молчанова
Выборы, Адвокат, Военно-гражданская администрация, Местные выборы-2020
Выборы. Фото: 24tv.ua
Выборы. Фото: 24tv.ua

Адвокат и юрист Михаил Дяденко заявляет, что для военно-гражданских администраций не предусмотрена ответственность, в том числе за нарушения избирательных прав граждан.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"На сегодня, действующим законодательством не предусмотрено отдельного вида ответственности для лиц, назначенных на должности в военно-гражданские администрации (ВГА), которые созданы в соответствии с Законом Украины "О военно-гражданских администрациях", как и законодательно не определен статус таких лиц. Так же, не существует критериев оценки ВГА возможности организации и подготовки в соответствии с законом проведения соответствующих выборов на отдельных территориях и предоставления заключения ЦИК, предусмотренного пунктом 1 части третьей статьи 4 Закона о ВГА. Поэтому, вопрос ответственности должностных лиц ВГА за срыв выборов на определенной территории может быть поднят лишь в контексте статьи 157 Уголовного кодекса "Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии референдума или деятельности официального наблюдателя", которая предусматривает санкцию в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок",- сказал юрист.

По его мнению, судебная перспектива подобных уголовных производств может иметь место только при установлении административным судом фактов препятствования осуществлению избирательного права граждан со стороны должностных лиц ВГА.

"Такое развитие событий может иметь место, хотя это может быть довольно сложный процесс", - резюмировал Дяденко.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК просит компетентные органы предоставить информацию об угрозах проведению местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

Юрист и адвокат Денис Фетисов считает, что в действиях военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей по невозможности проведения на отдельных территориях местных выборов, нет состава уголовного правонарушения.

Также правозащитник Евгений Захаров заявил, что решение ЦИК о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.

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