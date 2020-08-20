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  • Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей не несут ответственность за отмену местных выборов, - юрист
20 августа 2020, четверг, 13:00 120
Выборы 2020-08-20T13:04:29+03:00
Українські Новини
Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей не несут ответственность за отмену местных выбо

Военно-гражданские администрации Донецкой и Луганской областей не несут ответственность за отмену местных выборов, - юрист

Елена Новикова
Луганская область, Донецкая область, Адвокат, Юрист, Местные выборы, Местные выборы-2020, Денис Фетисов, Отмена местных выборов
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua
Выборы. Фото: narodna-pravda.ua

Юрист и адвокат Денис Фетисов считает, что в действиях военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей по невозможности проведения на отдельных территориях местных выборов, нет состава уголовного правонарушения, в то время, как ЦИК заявляет, что в 18 громадах на Донбассе невозможно провести выборы.

Об этом он сказал Українським Новинам.

По его словам, Центральная избирательная комиссия принимала решение об отмене местных выборов на отдельных территориях в Донецкой и Луганской областях на основании информации военно-гражданских администраций, которые подготовили соответствующий отчет.

"Я посмотрел всю эту историю и учитывая, что ЦИК - это коллегиальный орган и если обобщить, то я не могу проквалифицировать ни одну статью (Уголовного кодекса). По сути, один орган проинформировал, а другой - коллегиальный принял решение... Я не вижу момента, где может быть состав преступления, его просто не существует", - сказал он.

По его словам, в целом, если в действиях военно-гражданских администраций есть состав любого уголовного преступления, то органом, который должен это расследовать является Госбюро расследований.

Как сообщали Українськi Новини, ЦИК просит компетентные органы предоставить информацию об угрозах проведению местных выборов в Донецкой и Луганской областях.

Также правозащитник Евгений Захаров заявил, что решение ЦИК о запрете проведения местных выборов в 18 территориальных общинах Донецкой и Луганской областей является незаконным.

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