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21 августа 2020, пятница, 07:00 21
Транспорт 2020-08-21T07:15:02+03:00
Українські Новини
Сегодня после ремонта открывается киевский фуникулер

Сегодня после ремонта открывается киевский фуникулер

Кира Молчанова
Киев, Ремонт, Фуникулер, Киевский фуникулер
Фуникулер, Киев. Фото: Валерия Назаренко
Фуникулер, Киев. Фото: Валерия Назаренко

Ремонт Киевского фуникулера, о котором объявлялось ранее, и с сегодняшнего дня, 21 августа, фуникулер возобновляет свою работу.

Об этом сообщили в Telegram в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что фуникулер заработает в полдень.

Уточнятся, что специалисты провели ремонт в машинном зале, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть. На фуникулере заменили колеса вагонов и частично обшивку. Кроме того, ремонтники проверили систему безопасности. Вагоны успешно прошли испытания под большой нагрузкой.

Кроме того, в КГГА напомнили, что в фуникулере, как во всем общественном транспорте столицы, действует обязательный масочный режим.

Как сообщали Українські Новини, в прошлом году фуникулер заработал после планового ремонта 29 августа. В результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолки, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

Ранее, 18 марта 2019 года, Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реставрации фуникулера за 363,2 млн гривен. Согласно проекту реставрации, длительность ремонтных работ предполагалась 7 месяцев, а общая стоимость 363,2 млн гривен. В том числе на строительные работы хотели выделить 46,8 млн гривен, на оборудование – 241,8 млн гривен.

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