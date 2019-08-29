подписаться на рассылку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
29 августа 2019, четверг, 00:00 22
Общество 2019-08-29T00:02:26+03:00
Українські Новини
Сегодня снова заработает Киевский фуникулер

Сегодня снова заработает Киевский фуникулер

Киевский фуникулер
Киевский фуникулер

Сегодня, 29 августа, в 12:00 после ремонта возобновит свою работу Киевский фуникулер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Так, сообщается, что в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолки, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

Как сообщали Українські Новини, 22 июля был закрыт на ремонт Киевский фуникулер. Планировалось открыть его ко Дню независимости, однако ремонтные работы закончились позже.

Ранее, 18 марта 2019 года, Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реставрации фуникулера за 363,2 млн гривен. Согласно проекту реставрации, длительность ремонтных работ предполагалась 7 месяцев, а общая стоимость 363,2 млн гривен. В том числе на строительные работы хотели выделить 46,8 млн гривен, на оборудование – 241,8 млн гривен.

Больше новостей о: Транспорт Фуникулер Киевский фуникулер

Архив
Новости
Сегодня снова заработает Киевский фуникулер 00:00
Вышинский якобы согласился на обмен: Сарган опубликовала, а потом удалила заявление главреда РИА Новости-Украина 23:32
Фото Виталия Туровцева
Спасатели извлекли живого кота из-под завалов дома в Дрогобыче Львовской области 23:25
Зеленский и Меркель договорились о встрече дипломатических советников лидеров стран "нормандской четверки" 23:06
После трехмесячного увеличения долги по зарплате начали уменьшаться 22:41
больше новостей
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
Выходные в сентябре: сколько украинцы будут отдыхать в первый месяц осени 07:00
В конце августа Украина перекроет небо над Черным морем 18:08
Трое ребят получили ожоги: в Николаеве дети нашли серную кислоту, играя на улице 17:51
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
больше новостей
Американский полковник назвал главной проблемой Яворовского полигона военнослужащих, - СМИ 11:15
28.08.19 15:00 Пресс-конференция: "Рейдерство. Новый захват завода в Кривом Рогу" 14:19
НБУ обвалил гривну после праздников: официальный курс валют во вторник 05:55
"Нефтегаз" спрогнозировал цену на газ для потребителей на условиях ПСО на ноябрь и декабрь 16:40
Портнов опубликовал документы, по которым Порошенко снял в банке $340 млн в последний месяц президентства 20:39 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok