Сегодня снова заработает Киевский фуникулер

Сегодня, 29 августа, в 12:00 после ремонта возобновит свою работу Киевский фуникулер. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Киевпастранс".

Так, сообщается, что в результате регламентных работ на фуникулере были обновлены средства связи, пол и потолки, отремонтированы тяговые двигатели, колеса, тормоза, пантографы.

Как сообщали Українські Новини, 22 июля был закрыт на ремонт Киевский фуникулер. Планировалось открыть его ко Дню независимости, однако ремонтные работы закончились позже.

Ранее, 18 марта 2019 года, Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила проект реставрации фуникулера за 363,2 млн гривен. Согласно проекту реставрации, длительность ремонтных работ предполагалась 7 месяцев, а общая стоимость 363,2 млн гривен. В том числе на строительные работы хотели выделить 46,8 млн гривен, на оборудование – 241,8 млн гривен.