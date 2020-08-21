Сьогодні київський фунікулер відкривається після ремонту

Ремонт Київського фунікулера, про який оголошувалося раніше , сьогодні, 21 серпня, фунікулер відновлює свою роботу.

Про це повідомили у Telegram у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що фунікулер запрацює ополудні.

Уточнятся, що фахівці провели ремонт у машинному залі, замінили шпали і відремонтували контактну мережу. На фунікулері замінили колеса вагонів та частково обшивку. Крім того, ремонтники перевірили систему безпеки. Вагони успішно пройшли випробування під великим навантаженням.

Крім того, в КМДА нагадали, що в фунікулері, як у всьому громадському транспорті столиці, діє обов'язковий масковий режим.

Як повідомляли Українські Новини, у минулому році фунікулер запрацював після планового ремонту 29 серпня. В результаті регламентних робіт на фунікулері були оновлені засоби зв'язку, підлогу і стелі, відремонтовані тягові двигуни, колеса, гальма, пантографи.

Раніше, 18 березня 2019 року, Київська міська державна адміністрація (КМДА) затвердила проект реставрації фунікулера за 363,2 млн гривень. Згідно з проектом реставрації, тривалість ремонтних робіт передбачалася 7 місяців, а загальна вартість 363,2 млн гривень. У тому числі на будівельні роботи хотіли виділити 46,8 млн гривень, на обладнання — 241,8 млн гривень.

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