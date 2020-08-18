Бужанский за увольнение Аласании из-за недопуска 12-летнего сироты на детское "Евровидение-2020"

Вслед за отказом НОТУ в участии в детском "Евровидении" мальчику-сироте , спевшему "Смуглянку", депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский высказался за увольнение председателя правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Об этом он написал в Facebook, сообщают Українські Новини.

При этом Бужанский направил НОТУ депутатский запрос с просьбой предоставить доказательства нарушения Ткачуком положений о национальном отборе на участие в детском песенном конкурсе, а также предоставить информацию о том, предоставили ли возможность ребенку защитить свои права на участие в конкурсе.

Также Бужанский отметил, что Аласания объясняет решение НОТУ тем, что Ткачук пел в Лондоне, в здании, принадлежащем российской структуре, оказавшей поддержку конкурсу.

"Двенадцать лет пацану, а не додумался проверить договора купли-продажи и аренды лондонского зала. Более того, Аласания ссылается на слова главы "Россотрудничества" Примакова о поиске людей для солидаризации. Ни двенадцатилетний мальчишка, ни заменившие ему родителей бабушка с дедушкой за Примаковым не уследили, и Аласания счел их виновными", – подчеркнул депутат.

По мнению Бужанского, Аласания должен уйти.

"Пусть пойдет (попробует) себя в бизнесе, хватит паразитировать на детях и налогоплательщиках", – подытожил он.

Как сообщали Українські новини, ОПЗЖ назвала расправой и разжиганием ненависти решение "Суспільного ТВ" не пустить 12-летнего сироту на песенный конкурс.

Также глава НОТУ Зураб Аласания прокомментировал ситуацию с отказом певцу-сироте Максиму Ткачуку в участии в нацотборе на детское Евровидение.

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