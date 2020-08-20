Солнечные ожоги опасны: врачи рассказали, как безопасно загорать

В то время, как перед длинными выходными на большинстве пляжей Киева запретили купаться, в пятницу, 21 августа, в 13:20 на "Интере" выйдет выпуск ток-шоу "Хорошее здоровье на Интере", посвященный солнечным ожогам. Летом многие принимают солнечные ванны и нередко перебарщивают с загаром. Чем это опасно для организма? Как избежать неприятных последствий? И что делать, если вы все-таки получили солнечный ожог? В студии программы на эти и многие другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу.

Об этом сообщает пресс-служба телаканала "Интер".

Солнечный ожог – звучит не так страшно, как, например, ожог от кипятка. Но на самом деле отрицательное воздействие его на организм ничем не меньше, а порой даже больше. Солнечный ожог сопровождается не только покраснением кожи, плохим самочувствием и высокой температурой. Под воздействием ультрафиолета кожа обезвоживается, преждевременно стареет. Кроме того, в организме образуются свободные радикалы, которые способны вызвать онкологические заболевания. Как минимизировать негативное воздействие солнечных лучей? Как избегать ожогов и загорать с максимальной пользой?

"По сути, загар – это крик кожи о помощи, реакция кожи на ультрафиолетовый ожог, – объясняет онколог Николай Аникусько. – Культорологически мы воспринимаем загар как фактор здоровья и благополучия, но это всегда игра с огнем. Долгосрочные последствия могут быть очень серьезны. Важно, чтобы это не была жизнь взаймы: сейчас мы получаем красивую кожу, а позже расплачиваемся за это. Нужно знать, как сотрудничать с солнцем, а также понимать, что несоблюдение правил может привести к грозному заболеванию – меланоме".

Сегодня все больше людей обращают внимание на проблемы со здоровьем, которые возникают на фоне перенесенных солнечных ожогов. В студию "Хорошего здоровья на Интере" придет певица Натаника – обладательница рыжих волос, белой кожи и веснушек. Она хочет выяснить, можно ли с ее типом кожи вообще загорать и как это правильно делать? Какие существуют фототипы кожи? Как долго можно находиться каждому из них на солнце без защиты? Как загорать тем, кто не доверяет солнечным лучам? Еще одна героиня ток-шоу – журналистка "Полезной программы" Яна Курченко – убедилась на собственном опыте, каким опасным может быть солнце. В детстве она уснула, качаясь на матраце на морских волнах, и сильно обгорела на солнце. Потом кожа на спине, ногах, руках и лице долго была фиолетово-красного цвета и облазила не один день. К чему могут привести солнечные ожоги, полученные в детстве? Как влияет на нас солнечное излучение? Почему возникают ожоги от солнца? На что следует обращать внимание, выбирая солнцезащитный крем? Нужно ли использовать его в другие времена года, кроме лета?

По мнению врачей, солнцезащитный крем и ограниченное время пребывания на солнце – все, что нужно, чтобы выглядеть красиво, быть здоровым и не получать солнечных ожогов. Но некоторые люди так любят загорать, что делают это круглый год. В студию ток-шоу придет Анатолий Бачинский, который в 73 года выглядит как фитнес-модель. Анатолий Васильевич ежедневно проводит на солнце по несколько часов и никогда не пользовался солнцезащитными средствами. Как это отразилось на его здоровье? Вредно ли загорать так много? Какие полезные продукты и безопасные методы помогают получить желаемый цвет кожи?

Как определить степень ожога? В каком случае стоит идти в больницу? Какие средства помогают облегчить последствия солнечных ожогов? Чем, кроме проблем с кожей, могут сопровождаться ожоги от солнца? Как правильно следить за состоянием родинок на теле? Как защитить глаза от солнечных лучей? Разобраться во всех вопросах помогут эксперты "Хорошего здоровья на Интере": дерматолог Ирина Медведева, онколог Николай Аникусько, антиэйдж-терапевт Андрей Ваганов-Дашков.

"Если солнечный ожог уже получен, не стоит пытаться вылечить его домашними методами: например, при помощи молочных продуктов, растительного масла или спирта, – советует дерматолог Ирина Медведева. – Все эти способы неэффективны, а некоторые из них даже вредны. Вместо этого нужно охладить обожженные места или принять душ комнатной температуры, нанести увлажняющий крем и пить много негазированной воды. При появлении маленьких пузырьков следует смазывать их кремом с антибиотиком, чтобы не занести инфекцию. А если образовались большие волдыри и появилась рвота, необходимо обратиться к врачу".

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