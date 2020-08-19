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19 августа 2020, среда, 21:52 94 Инфографика
Финансы 2020-08-19T21:53:11+03:00
Українські Новини
Пенсионный фонд направил на выплату пенсий почти 30 миллиардов

Пенсионный фонд направил на выплату пенсий почти 30 миллиардов

Надежда Комендантова
Пенсии, Пенсионный фонд, Пенсия, выплата пенсий, пенсии в Украине, Финансирование пенсий
Пенсии.
Пенсии.

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен 18 августа.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.


"На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен.
С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,9 миллиарда гривен, что составляет 75,9% от потребности месяца",  - сказано в нем.

Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини, 

 

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