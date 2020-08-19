Пенсионный фонд направил на выплату пенсий почти 30 миллиардов

Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий августа. На пенсионные выплаты направлено 1,7 миллиарда гривен 18 августа.

Об этом говорится в сообщении ПФУ в Facebook.



"На пенсионные выплаты направлено 1,6 миллиарда гривен.

С начала месяца профинансировано пенсий на сумму 29,9 миллиарда гривен, что составляет 75,9% от потребности месяца", - сказано в нем.

Пенсионные выплаты. Инфографика: Facebook/Пенсионный фонд Украины

Выплату пенсий будет проведено в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Как сообщали Українські Новини,

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