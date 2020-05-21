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21 мая 2020, четверг, 05:30 232 Инфографика
Общество 2020-05-21T07:45:04+03:00
Українські Новини
От офис-менеджеров до продавцов. Какую работу на "удаленке" чаще всего ищут украинцы

От офис-менеджеров до продавцов. Какую работу на "удаленке" чаще всего ищут украинцы

Кира Молчанова
работа, Вакансии, удаленная работа, работа в Украине
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

Пока в Минздраве разрешили работать в офисах, украинцы распробовали все прелести работы дома и все чаще ищут удаленную работу. Количество запросов на "удаленку" по версии исследования OLX Работа выросло на 83%.

Самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали офис-менеджеры. В апреле-мае таких вакансий стало чуть ли не вдвое больше. На такой работе нужно принимать звонки, разбирать электронную почту, вести документооборот. За такую работу предлагают в среднем по 10 тыс грн.

В ТОП-е вакансий по работе на дому – операторы колл-центров. Обязанности на этой должности включают прием или совершения звонков, или онлайн-общение с клиентами.

"В апреле по сравнению с февралем количество объявлений по поиску специалистов возросло более чем в два раза, а оплата этого труда стабильная - в среднем 12,5 тыс грн", - говорят в OLX Работа.

Относительно новая вакансия для украинского рынка – Instagram-специалисты. В апреле их стало на 72% больше. Требования в должности – вести аккаунты в социальных сетях, писать посты, отвечать на комментарии, общаться с клиентами. Средняя зарплата – 19,5 тыс грн в месяц.

"Работодатели также активизировались в поиске менеджеров по продажам, и в апреле по сравнению с последним месяцем зимы стали искать их на 42% чаще. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами, и получать в среднем 12,5 тыс грн", – свидетельствуют результаты исследования.

Как сообщали Українськi Новини, а первые две недели карантина из-за коронавируса выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На карантине популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период. Какие вакансии были популярны в марте, рассказали кадровые специалисты.

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