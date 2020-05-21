От офис-менеджеров до продавцов. Какую работу на "удаленке" чаще всего ищут украинцы

Пока в Минздраве разрешили работать в офисах, украинцы распробовали все прелести работы дома и все чаще ищут удаленную работу. Количество запросов на "удаленку" по версии исследования OLX Работа выросло на 83%. Самыми популярными по количеству объявлений в апреле стали офис-менеджеры. В апреле-мае таких вакансий стало чуть ли не вдвое больше. На такой работе нужно принимать звонки, разбирать электронную почту, вести документооборот. За такую работу предлагают в среднем по 10 тыс грн. В ТОП-е вакансий по работе на дому – операторы колл-центров. Обязанности на этой должности включают прием или совершения звонков, или онлайн-общение с клиентами. "В апреле по сравнению с февралем количество объявлений по поиску специалистов возросло более чем в два раза, а оплата этого труда стабильная - в среднем 12,5 тыс грн", - говорят в OLX Работа. Относительно новая вакансия для украинского рынка – Instagram-специалисты. В апреле их стало на 72% больше. Требования в должности – вести аккаунты в социальных сетях, писать посты, отвечать на комментарии, общаться с клиентами. Средняя зарплата – 19,5 тыс грн в месяц. "Работодатели также активизировались в поиске менеджеров по продажам, и в апреле по сравнению с последним месяцем зимы стали искать их на 42% чаще. Из дома специалисты могут легко контактировать с клиентами, и получать в среднем 12,5 тыс грн", – свидетельствуют результаты исследования. Как сообщали Українськi Новини, а первые две недели карантина из-за коронавируса выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На карантине популярностью и спросом начала пользоваться удаленная работа в разных сферах, позволяющая иметь доход в кризисный период. Какие вакансии были популярны в марте, рассказали кадровые специалисты.